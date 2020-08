Peter Bosz in eigen achtertuin op finalejacht in Europa League

Teleurstelling bij Peter Bosz na de verloren Europa Leaguefinale tegen Manchester United. Ⓒ HH/ANP

Drie jaar geleden lukte het Peter Bosz net niet om een mooi Europees seizoen met Ajax te bekronen met winst van de Europa League. In de finale was het Manchester United van Daley Blind nipt te sterk. De komende twee weken krijgt Bosz een herkansing met Bayer Leverkusen, als de eindfase van het toernooi in zijn eigen achtertuin wordt afgewerkt.