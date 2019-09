Snelste man van 2019 woest: ’Mijn reputatie is beschadigd’

De snelste man van dit jaar op de 100 meter (9,81 seconden) raakte onlangs in opspraak, omdat hij binnen een jaar drie dopingcontroles zou hebben gemist. Een schorsing dreigde, maar begin deze maand besloot het Usada de aanklacht in te trekken omdat het de reglementen niet helemaal goed had gevolgd.

„Ik kan het me permitteren om een advocaat in te schakelen zodat ik me kan verdedigen, maar heel wat atleten hebben daar niet het geld voor”, zegt de 23-jarige Amerikaan in een video op YouTube, waarin hij zijn kant van het verhaal vertelt.

„Als je geen grote naam bent, kan Usada zo over je heen lopen. Ik heb 150.000 dollar aan inkomsten gemist omdat ik thuis bleef om de aanklacht aan te vechten in plaats van naar Europa te gaan om wedstrijden te lopen. Bovendien is mijn reputatie hierdoor beschadigd, dat is niet in geld uit te drukken.”

Coleman kreeg telefonisch wel excuses van directeur Travis Tygart van Usada. „Maar ik vind dat ik openlijke excuses verdien, want ik ben slachtoffer in deze zaak”, aldus de sprinter, die wordt gezien als de favoriet voor het goud op de 100 meter bij de WK in Doha. „Ondanks alles wat er is gebeurd, ga ik proberen me zo goed mogelijk voor te bereiden op Doha.”

Coleman benadrukt dat hij voorstander is van alles wat voor een ’schone’ sport zorgt. „Maar mensen realiseren zich niet hoe snel je een test mist. Soms vergeet je je whereabouts (verblijfplaatsen, red.) te updaten in de app, maar dat heeft niets te maken met doping of het bewust missen van dopingtests. Ik word dertig tot veertig keer per jaar getest. Dat is onwijs veel. Maar ik ben ook maar een mens, ik vergeet soms wel eens iets.”