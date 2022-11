Hofland na ’gouden’ wissel: ’Natuurlijk heeft hij er de pee in’

Na amper een half uur spelen besloot Hofland zijn spits, die net hersteld is van een blessure, naar de kant te halen. Hornkamp was verbaasd toen hij in de gaten kreeg dat hij eruit moest en verliet zwaar gefrustreerd het veld.

De bezoekers stonden op dat moment met 1-0 achter. „Het was om een tactische reden, niet omdat hij net terug komt. Hij had niet de energie en bracht niet wat wij in deze wedstrijd nodig hadden”, verklaarde Hofland na afloop.

„Hij heeft er flink de pee in”, erkende de coach. „Gelukkig maar. Het zou toch raar zijn als hij hier staat te lachen. Nee, ik heb hem nog niks uitgelegd. Morgen is er een nieuwe dag en dan gaan we met hem zitten.”

Zijn vervanger Jeremy Bokila bleek goud waard. Hij maakte vlak na rust de gelijkmaker, waarna Lucas Woudenberg voor de overwinning zorgde.