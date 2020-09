VAR mikpunt van kritiek bij FC Twente - FC Groningen

Cerny, die daarna alsnog de 1-0 zou maken en de 2-0 zou voorbereiden, had zich verbaasd over het afkeuren van de goal. ,,Ik ga niet lopen klagen, want we hebben gewonnen en ik heb een goal en een assist achter mijn naam, maar dit is natuurlijk wel apart”, aldus de huurling van FC Utrecht voor de camera van FOX Sports.

FC Twente-trainer Ron Jans was duidelijk in zijn oordeel. ,,We hebben de lijnen gezien, we hebben de beelden gezien, maar het zou gewoon een goal moeten zijn. Het heeft 4 minuut 43 geduurd. Maar dit is gewoon een goal. Ik snap er helemaal niets van waarom het niet zo is. Ik ben een voorstander van de VAR, omdat daardoor misschien meer goede beslissingen worden genomen, maar dit kan niet.”

Ook FC Groningen-collega Danny Buijs had zich rot geërgerd. ,,Laten we hier alsjeblieft mee stoppen. Laat de VAR alleen ingrijpen als het duidelijk fout is en laat anders de beslissing op het veld leidend zijn. Als we vier, vijf minuten in het stadion moeten gaan wachten en als dan ook nog achteraf blijkt, dat misschien wel de verkeerde keuze is gemaakt, is dat wel een beetje lachwekkend.”

Scheidsrechter Sander van der Eijk legde voor de tv-camera uit, waarom de goal was afgekeurd. ,,De beslissing op het veld blijft leidend. Dan gaat de VAR ernaar kijken of die duidelijk fout is of niet. De VAR heeft de mogelijkheid om twee lijnen te tekenen in 3D. Bij Cerny wordt het verste punt bepaald en ook bij de verdediger. Als de lijnen elkaar raken – de marge is heel klein, vijf centimeter per lijn – hebben we met z’n allen afgesproken dat het too close to call is en blijft de beslissing op het veld leidend. En daarom is deze goal niet goedgekeurd.”