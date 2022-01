Borussia Dortmund voert door hoofdrol Donyell Malen druk op Bayern München op

Der Rekordmeister heeft natuurlijk nog wel de gelijkmakende beurt tegoed, Bayern gaat zondag op bezoek bij Hertha BSC.

Malen startte in de basis bij Dortmund en bediende spits Erling Braut Haaland al na zes minuten voor de 0-1. Andrej Kramaric zorgde kort voor rust voor de gelijkmaker. In de tweede helft liep Dortmund via een goal van Marco Reus (met opnieuw een assist van Malen) en een eigen treffer van David Raum uit naar een comfortabele 3-1 voorsprong. Ook bij die eigen goal gaf Malen de voorzet namens Borussia Dortmund. Georginio Rutter zorgde in de slotfase nog voor de aansluitingstreffer namens de thuisclub, maar Dortmund hield in de resterende minuten stand. Malen werd in de slotminuten gewisseld.

Jeffrey Gouweleeuw beleefde met FC Augsburg een hopeloze middag op bezoek bij het Nederlands getinte Bayer Leverkusen. Mede door drie goals van Moussa Diaby verloor Augsburg met 5-1. Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong stonden in de basis bij Leverkusen, Timothy Fosu-Mensah viel een kwartier voor tijd in.

Nick Viergever en Jetro Willems boekten met hekkensluiter Greuther Fürth een overwinning op FSV Mainz: 2-1. Veel helpt het de club nog niet in de degradatiestrijd, maar het zorgt in elk geval voor wat nieuw geloof bij Greuther Fürth. Doelman Mark Flekken hield met SC Freiburg zijn doel schoon. Flekken en zijn ploeggenoten wonnen in eigen huis van VfB Stuttgart: 2-0.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Bundesliga