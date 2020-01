’Fortuna en Feyenoord willen volgende week duel uitspelen’

Volgens Fox Sports is dat de wens van beide clubs, die na 63 minuten op een 1-1 tussenstand staan. De wedstrijd wordt sowieso niet in zijn geheel overgespeeld, alleen de resterende speeltijd (en de eventuele verlenging en strafschoppenserie) worden nog afgewerkt.

Een andere optie is om woensdag verder te gaan met de wedstrijd. „De procedures bij de KNVB zullen nu worden opgestart. Het proces is volgens mij dat de afdeling tuchtzaken bij de KNVB dat moet bepalen. Er is morgen een mogelijkheid of volgende week dinsdag. Een van die twee opties zal het waarschijnlijk worden”, aldus scheidsrechter Kevin Blom.

Heel veel mogelijkheden om de wedstrijd uit te spelen zijn er niet, want al op 11, 12 en 13 februari staan de kwartfinales ingepland.