Novak Djokovic heeft dreun van diskwalificatie verwerkt

Bij het Masters 1000-toernooi rekende de nummer een van de wereld in de eerste ronde moeiteloos af met Salvatore Caruso. Na een gelijkopgaande start bleek Servïer een stuk beter dan de Italiaan: 6-3, 6-2. In de derde ronde wacht een wedstrijd tegen landgenoot Filip Krajinovic of Marco Cecchinato uit Italië.

In zijn vierderondepartij tegen Pablo Carreno Busta tijdens de US Open sloeg Djokovic bij een 5-6 achterstand in de eerste set uit ergernis een bal weg. Die belandde tegen het strottenhoofd van een lijnrechster. De beste tennisser van de laatse jaren bood zijn excues aan, maar die mochten niet meer baten. Hij werd uit het toernooi gegooid. In New York veroverde Dominic Thiem zijn eerste grandslamtitel.

„Als je zo de bal zo slaat en iemand raakt, zijn de regels duidelijk. Ik heb het geaccepteerd”, aldus de 33-jarige Djokovic eerder deze week. „Het was natuurlijk een schok om de US Open zo te moeten verlaten. Ik vond het moeilijk het te accepteren. Ik voelde me goed. Het was totaal onverwacht en onbedoeld.”