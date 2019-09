Kopzorgen bij Mercedes en Ferrari

Beide teams zijn nog niet helemaal zeker over de nieuwe motor, die afgelopen week in Spa werd geïntroduceerd.

Mercedes trok met zes Phase 3-power units naar België. Naast Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kregen ook de coureurs van klantenteams Force India en Williams de beschikking over de nieuwste krachtbron. Bij zowel Sergio Perez als Robert Kubica ging het mis.

Teambaas Toto Wolff erkent dat hij zich zorgen maakt en stelt dat er haast is geboden met het vinden van de oplossing voordat ook zijn eigen coureurs in Monza in de problemen komen.

Mercedes-baas Toto Wolff. Ⓒ REUTERS

Ferrari liet de nieuwe motor - met het oog op de belangrijke race in eigen land - eerst ’uitproberen’ door Haas-coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen, evenals Antonio Giovinazzi van Alfa Romeo, bij wie in de kwalificatie een defect optrad.

Teambaas Mattia Binotto beweerde dat er in Spa geen sprake was van een test, aangezien een motor sowieso moet functioneren als hij de fabriek verlaat. Ferrari heeft gewoon een andere planning en hield de motor daarom nog even op stal. Al kon hij niet ontkennen dat een kapotte krachtbron nooit een goed teken is.

Toch lijkt Ferrari er richting de GP van Italië prima voor te staan. De ’oude’ motor functioneert dit seizoen naar behoren en heeft zich meermaals bewezen als sterkste van het veld. Na de zege van Charles Leclerc in Spa, zou de Scuderia op Monza - waar snelheid nog belangrijker is dan in België - voor de eigen tifosi hoge ogen moeten kunnen gooien.

Bekijk ook: Nieuwe motor Verstappen heeft consequenties