Na nieuw nationaal record lonkt olympisch debuut Denzel Comenentia; kunstenaar met de kogel

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Kogelslingeraar Denzel Comenentia: „Binnen een half jaar heeft mijn coach Kibwé Johnson mijn techniek en mijn mindset zo veranderd dat ik die 78,01 meter heb kunnen gooien.” Ⓒ Telegraaf

AMSTERDAM - Het is niet zo gek dat maar weinig Nederlandse atleten aan kogelslingeren doen, want deze discipline is verschrikkelijk moeilijk. Maar Denzel Comenentia, een Amsterdamse jongeman die in Amerika woont, heeft de ingewikkelde techniek tot kunst verheven. Zondag verbeterde deze 27-jarige atleet zijn vier jaar oude nationale record en die opkikker had hij net even nodig.