Fans krijgen info over VAR-ingreep

„Even wachten”, gebaart scheidsrechter Jochem Kamphuis, terwijl hij luistert naar wat de videoscheidsrechter hem te vertellen heeft. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

ZEIST - De voorgenomen KNVB-test met on-field-announcement, het door de scheidsrechter via de geluidsinstallatie in het stadion kenbaar maken van zijn beslissing na een ingreep van de VAR, is slechts een van de Video Assistant Referee (VAR)-verbeterpunten die de voetbalbond voor ogen heeft. Overmorgen tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV wordt al een proef gehouden om de stadionbezoekers en tv-kijkers beter te informeren.