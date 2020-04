Dumoulin, Zoetemelk en Schulting blikvangers virtuele Amstel Gold Race

„We wilden wat anders doen. Ik denk dat we daar goed in slagen. Het gaat als een lopend vuurtje rond. Niet alleen wielrenners, maar ook heel veel sporters uit andere takken hebben zich inmiddels aangemeld. En Piet Paulusma gaat tijdens de tocht de weersvoorspellingen doen.”

De Amstel Gold Race wordt verreden volgens het principe van een toertocht. Groepjes renners starten om 11.00, 12.00 en 13.00 uur. Allemaal rijden ze een parcours van 26 kilometer, met als scherprechters de Kruisberg, Eyserbosweg, Fromberg, Keutenberg en natuurlijk de Cauberg.

Begin deze maand werd door enkele profrenners een virtuele Ronde van Vlaanderen verreden, waarin echt om de winst werd gestreden. Daar draait het zondag niet om.

Leo van Vliet en winnaar Mathieu van der Poel op het podium na de Amstel Gold Race van vorig jaar. Ⓒ ANP

Tom Dumoulin

Giro-winnaar en ’thuisfavoriet’ Tom Dumoulin is zondag de grote blikvanger op BKool, het platform dat voor de toertocht zal worden gebruikt. De Maastrichtenaar van Jumbo-Visma maakt een lang gekoesterde rentree in de Amstel Gold Race. In 2017, 2018 en 2019 kon hij deelname aan zijn eigen ’Amstel’ vergeten vanwege andere sportieve doelen.

Joop Zoetemelk

In de persoon van Joop Zoetemelk verschijnt nog een winnaar van een grote ronde (Tour de France 1980) aan de start. Zoetemelk is ondertussen 73 jaar oud en won de Gold Race in 1987.

Ook (oud-)renners Wout Poels, Niki Terpstra, Greg Van Avermaet, Koen de Kort, Bram Tankink, Marianne Vos, Jeanne Korevaar en Sabrina Stultiens hebben hun deelname toegezegd.

Schulting en Knegt

Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt voeren de nationale shorttrackploeg aan. Ook Yara van den Kerkhof, Lara van Ruiven, Rianne de Vries, Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf doen mee.

En zo zijn er meer atleten uit andere taken van sport die zondag op de ’rollers’ stappen. Ook baanwielrenner Jeffrey Hoogland, handbiker Jetze Plat, BMX’er Niek Kimmann en zeilster Lilian de Geus zijn van de partij.