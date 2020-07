Van aanranding beschuldigde topgolfer Olesen weer welkom op Europese Tour

Thorbjørn Olesen Ⓒ Reuters

LONDEN - De Deense topgolfer Thorbjørn Olesen is weer welkom op de Europese Tour. De 30-jarige prof was sinds vorig jaar geschorst nadat hij op vliegveld Heathrow was opgepakt op verdenking van aanranding, dronkenschap en ander wangedrag op een vlucht van Memphis naar Londen.