Barça in brand, interne zorgen om club

Lionel Messi maakt zich grote zorgen om de kwaliteit in het elftal van FC Barcelona. Ⓒ FOTO’S REUTERS & AFP

AMSTERDAM - FC Barcelona staat in brand, nadat de club afgelopen week op pijnlijke wijze werd onttroond door Real Madrid als beste club van Spanje. Sterspeler Lionel Messi was genadeloos voor zijn elftal en zet openlijk zijn vraagtekens bij de kwaliteit van de selectie van Quique Setién, de coach die al sinds zijn aanstelling in januari hevig onder druk staat.