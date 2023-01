Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

De Bruyne kan met Manchester City tegen Spurs spelen

17.41 uur: Kevin De Bruyne kan donderdag in de Premier League met Manchester City tegen Tottenham Hotspur spelen. De Belgische spelverdeler ontbrak eerder deze week op de training. Volgens trainer Pep Guardiola is De Bruyne echter fit. "Zijn afwezigheid had met persoonlijke omstandigheden te maken", verklaarde de Spanjaard, die aangaf dat de speler vermoedelijk in de beginopstelling staat.

Ruben Dias en John Stones zijn er waarschijnlijk ook weer bij, aldus Guardiola. De twee verdedigers lijken voldoende hersteld van blessures om in actie te kunnen komen.

Manchester City staat momenteel op de tweede plaats in de Premier League, op ruime afstand van koploper Arsenal. Guardiola gaf daarom aan de ontmoeting met Tottenham als "cruciaal" te beschouwen. City speelt thuis.

Duizendste wedstrijd MotoGP in Le Mans

16.52 uur: De duizendste wedstrijd uit de geschiedenis van de MotoGP is dit jaar in mei in Le Mans in Frankrijk. Dat melden de organisatoren woensdag.

Op het klassieke Circuit de la Sarthe waren tot dusverre 35 races uit de belangrijkste raceklasse voor motoren. De eerste vond plaats in 1969. Sinds 2000 maakt Le Mans vast deel uit van het programma.

De MotoGP bestaat sinds 1949 en bestond toen nog uit enkele wedstrijden. Inmiddels zijn er 21 races, verspreid over vijf continenten.

FC Groningen is boos op Heerenveen en laat fans thuis

16.38 uur: FC Groningen neemt zondag geen supporters mee naar de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De club uit de Eredivisie heeft dat besluit genomen nadat de gemeente Heerenveen woensdag had laten weten dat vanwege veiligheidsoverwegingen 600 in plaats van de gebruikelijke 1200 FC Groningen-fans welkom zijn.

De supporters van FC Groningen besloten, na het horen van dat nieuws, over te gaan tot een boycot van het duel. „FC Groningen steunt haar supporters”, meldt algemeen directeur Wouter Gudde.

Burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen nam voor het duel van komende zondag maatregelen omdat er voorgaande seizoenen vaak ongeregeldheden waren bij de duels tussen Heerenveen en Groningen. „Het uitgangspunt in Heerenveen is altijd de gastvrijheid en toegankelijkheid”, zegt hij. „Maar tegelijkertijd willen we ook dat alle supporters veilig kunnen genieten van een voetbalwedstrijd, waar ze ook zitten in het stadion. Dat geldt voor iedereen, in en om het stadion. Het mag niet zo zijn dat personeel, toeschouwers, spelers, politiemensen of stewards zich onveilig voelen.”

FC Groningen moest de namen van de 600 fans vooraf doorgeven aan de gemeente Heerenveen. Van der Zwan stelde verder als voorwaarde dat per supportersbus, naast de stewards van FC Groningen, twee gecertificeerde beveiligers meereizen.

Voor FC Groningen gaan de maatregelen te ver. „Laten we vooropstellen dat mensen die zich niet kunnen gedragen daarvoor een passende straf moeten ontvangen”, zegt Gudde. „Wat nu in Heerenveen gebeurt en we eerder ook na het duel met Excelsior hebben gezien, is dat er volledige groepen worden gestraft. De goeden moeten onder de kwaden lijden. Dat is onacceptabel. Wij snappen het besluit van onze supporters om niet te gaan en staan volledig achter deze keuze.”

WK-tegenstander Duitsland onder indruk handballers Oranje

15.18 uur: De Nederlandse handballers spelen zaterdag in hun tweede wedstrijd in de hoofdronde van het WK tegen Duitsland. De ontwikkeling van Oranje, dat voor het eerst sinds 1961 deelneemt aan een wereldtitelstrijd heeft indruk gemaakt bij de Duitsers, die tweevoudig Europees kampioen zijn. „Hun ontwikkeling is sensationeel”, zei Kai Häfner, een van de internationals van Duitsland. „Ze hebben ook op enkele posities spelers van wereldklasse.”

Ook technisch directeur Axel Kromer van de Duitse handbalbond uitte zich in Polen vol lof over de ploeg van bondscoach Staffan Olsson en spelbepaler Luc Steins. „Zij hebben waarschijnlijk niet minder Champions League-deelnemers dan wij in hun ploeg. Complimenten aan de Nederlanders voor wat ze daar hebben opgebouwd.”

Oranje verloor in de voorronde maar net van topland Noorwegen (26-27) en won eerder van Argentinië en Noord-Macedonië. In het hoofdtoernooi begint de ploeg donderdag tegen Qatar. Daarna volgen duels met Duitsland en Servië.

Reijnen vervangt Booy na seizoen als technisch directeur Cambuur

14.25 uur: Foeke Booy moet na dit seizoen vertrekken als technisch directeur van SC Cambuur. Voormalig Cambuur-speler Etiënne Reijnen is zijn opvolger, zo maakt de hekkensluiter van de Eredivisie bekend. Reijnen (35) is nu assistent-trainer bij PEC Zwolle en heeft in Leeuwarden een contract voor vier seizoenen getekend.

De 60-jarige Booy zegt het jammer te vinden dat hij moet vertrekken. „Ik had graag nog door willen gaan bij deze mooie club. Voor wat betreft de toekomst ben ik ervaren en ambitieus om mijn werkzaamheden elders in het voetbal voort te zetten.”

Cambuur wilde mede vanwege de bouw van het nieuwe stadion een nieuwe technisch directeur hebben. „We komen als club in een volgende fase terecht en daar hoort ook een andere invulling van de technische posities bij”, aldus stichtingsvoorzitter Ronald Spoelstra. „Met Etiënne halen we iemand in huis met nieuwe ideeën, inhoud en energie.”

Toch was Cambuur enthousiast over de prestaties van Booy sinds zijn komst begin 2018. „Hij was mede verantwoordelijk voor het samenstellen van de selectie van het meest succesvolle Cambuur aller tijden. Niet alleen vielen er twee kampioenschappen van de Keuken Kampioen Divisie te noteren, ook werd vorig seizoen de hoogste eindklassering in de Eredivisie ooit behaald.” Nu heeft Cambuur onderaan de Eredivisie 3 punten achterstand op FC Groningen, FC Emmen en FC Volendam.

Reijnen speelde in het seizoen 2014/2015 met Cambuur in de Eredivisie. Hij beëindigde zijn carrière in 2020 en werkte sinds vorig jaar bij het eerste elftal van PEC. De club uit Zwolle is nu koploper in de Keuken Kampioen Divisie.

Ontslagen trainer Salernitana keert al na twee dagen terug

13.35 uur: Tonny Vilhena krijgt toch geen nieuwe trainer bij de Italiaanse voetbalclub Salernitana. Davide Nicola is twee dagen na zijn ontslag weer aangesteld, bevestigt de nummer 16 van de Serie A. Nicola had daar zelf op aangedrongen bij clubeigenaar Danilo Iervolino. Het contract van de trainer loopt, net als voor zijn ontslag, tot halverwege volgend jaar.

Salernitana pakte slechts 2 punten uit de laatste zes wedstrijden, maar staat wel 9 punten boven de clubs in de degradatiezone. Zondag leed de club een zware nederlaag bij Atalanta (8-2). Oud-Feyenoorder Vilhena was tot nu toe onder Nicola een vaste waarde.

De 49-jarige Italiaan werd in februari vorig jaar aangesteld bij Salernitana, dat op dat moment onderaan stond in de Serie A. Onder leiding van Nicola wist de ploeg te ontsnappen aan degradatie.

Judoka Van Dijke geopereerd aan elleboog, WK niet in gevaar

12:30 uur Judoka Sanne van Dijke heeft een operatie aan haar rechterelleboog ondergaan. Volgens een woordvoerder van de judobond komt het WK, begin mei, niet in gevaar voor de nummer 3 van de afgelopen twee wereldkampioenschappen (tot 70 kilogram).

Van Dijke had al enige tijd last van „kleine stukjes bot die rondzweefden” in haar elleboog. Die zorgden voor pijn en ongemakken. De judoka had gehoopt de ingreep na haar carrière te kunnen doen, maar vorige week kreeg ze er tijdens een trainingskamp in Oostenrijk weer last van met het strekken en buigen. Daarom is, na overleg met specialisten, besloten over te gaan tot een operatie. Die is succesvol verlopen in Rotterdam.

De 27-jarige Van Dijke moet nu twee weken volledig rust houden en gaat zich dan richten op haar revalidatie. Ze hoopt voor het WK, van 7 tot en met 14 mei in Doha, nog in actie te kunnen komen.

Op de Olympische Spelen van Tokio veroverde Van Dijke ook een bronzen plak in de klasse tot 70 kilogram. Ze is de nummer 2 van de wereld.

Baloise Ladies Tour start in Vlissingen

10:33 uur De Baloise Ladies Tour gaat dit jaar van start in Vlissingen. De vijfdaagse rittenkoers voor wielrensters begint op woensdag 12 juli met een proloog, een korte tijdrit, in de Zeeuwse stad en eindigt op 16 juli in het Belgische Deinze. De Ladies Tour is voor veel rensters de laatste voorbereidingskoers voor de Tour de France. Vorig jaar ging de eindzege naar Ellen van Dijk, terwijl Lorena Wiebes vier ritten won.

Na de proloog wordt de negende editie van de Belgisch/Nederlandse koers voortgezet in België met ritten in en rond Zwevegem en Zulte. Op zaterdag wordt een rit van Breskens naar Knokke-Heist gevolgd door een individuele tijdrit in de Belgische kustplaats. Een dag later is Deinze zowel start- als finishplaats.

Vlissingen huisvestte de proloog eerder in 2017.

AZ-verdediger Beukema ligt er weken uit door knieblessure

10:33 uur AZ-verdediger Sam Beukema kan de komende weken niet spelen, meldt de club uit Alkmaar. De 24-jarige voetballer, die dit seizoen nog geen competitiewedstrijd miste, liep afgelopen weekend tegen sc Heerenveen (0-2-winst) een knieblessure op bij een overtreding die hij maakte in zijn eigen strafschopgebied. Beukema werd in de 71e minuut gewisseld, de toegekende strafschop werd gemist.

AZ staat tweede in de Eredivisie met 4 punten achterstand op Feyenoord. Deze maand speelt de ploeg van trainer Pascal Jansen nog tegen Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles en FC Utrecht.

Koploper Denver Nuggets wint zevende duel op rij

07:40 uur De Amerikaanse basketbalgrootmacht Denver Nuggets heeft in de NBA zijn zevende wedstrijd op rij gewonnen. De koploper van de westelijke divisie was in eigen stadion te sterk voor Portland Trail Blazers, dat juist zijn achtste uitduel op rij verloor (122-113). Vedette Nikola Jokic was wederom belangrijk voor de Nuggets, met 36 punten.

Maar daarmee was de Servische Jokic niet de meest trefzeker man van het veld. Die speelde in de vorm van Damian Lillard voor de Blazers. De Amerikaan was goed voor 44 punten. Toch kon hij niet voorkomen dat de koploper zijn veertiende opeenvolgende thuiszege boekte.

Zo wonnen de Nuggets hun 31e wedstrijd na 44 speelrondes. In de westelijke competitie volgt Memphis Grizzlies op korte afstand met dertig zeges uit 43 duels.