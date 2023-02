Elia kiest door zware blessure voor voetbalpensioen

Elia zegt dat hij in 2020 bij het Turkse Basaksehir voor het laatst plezier had in het voetbal. Daarna stapte de aanvaller over naar FC Utrecht en voelde hij zich als een kind behandeld. „Dan ga ik me helemaal in mezelf keren en dat werkt averechts.” Bij ADO kreeg Elia eind 2021 het weer iets meer naar zijn zin, maar twee maanden later raakte hij zwaar geblesseerd.

Elia speelde januari vorig jaar zijn laatste wedstrijd, tegen De Graafschap in de Keuken Kampioen Divisie. Hij brak tussen 2004 en 2007 door in het geel-groen van ADO. De linksbuiten speelde daarna voor FC Twente, Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen, Southampton, Feyenoord en Basaksehir. Met Feyenoord werd Elia in 2017 kampioen van de Eredivisie. Elia deed als invaller mee in de verloren WK-finale in 2010 tegen Spanje (0-1).