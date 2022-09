LIVE Gakpo schiet PSV naast Bodø/Glimt

PSV trapt donderdagavond als eerste af in de Europa League. In Eindhoven komt het Noors Bodø/Glimt, dat vorig jaar in de Conference League in de groepsfase nog met 6-1 won van de latere winnaar AS Roma.

Feyenoord treft om 21.00 uur voor de tweede keer op een rij een ploeg uit Rome in Europa. Na de verloren finale van vorig jaar in de Conference League tegen AS Roma wacht nu SS Lazio Roma in de Europa League. De Rotterdammers moeten het in de Italiaanse hoofdstad stellen zonder hun eigen fans.

Een niveau lager in de Conference League reist AZ af naar Slowakije voor een duel met SK Dnipro-1, dat vanwege de oorlog niet in Oekraïne kan spelen. Ook dit duel begint om 21.00 uur.