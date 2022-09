LIVE Lazio vergroot voorsprong op Feyenoord

Lazio-Feyenoord

Feyenoord begint om 21.00 uur met Quilindschy Hartman in de ploeg aan de eerste groepswedstrijd in de Europa League, in Rome tegen Lazio. De 20-jarige linksback krijgt van trainer Arne Slot de voorkeur boven de Noorse huurling Fredrik Bjørkan. Hartman deed dit seizoen in de Eredivisie al in drie wedstrijden mee, waarvan één keer als basisspeler.

Slot kiest verder voor dezelfde spelers als afgelopen zaterdag in het met 4-3 gewonnen uitduel met Go Ahead Eagles. Voorin heeft spits Danilo gezelschap van Patrik Walemark en Javairô Dilrosun.

Feyenoord bereikte vorig seizoen de finale van de Conference League, waarin AS Roma met 1-0 te sterk was. Vanwege een straf van de Europese voetbalbond UEFA moet Feyenoord het in het Stadio Olimpico tegen Lazio doen zonder steun van Rotterdamse supporters.

Dnipro-1-AZ

AZ begint de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Conference League tegen Dnipro-1 met dezelfde basisploeg als afgelopen zondag. De Alkmaarders wonnen toen met 3-0 bij FC Emmen. De stand was bij rust al bereikt.

Vangelis Pavlidis, Bruno Martins Indi en Jesper Karlsson ontbreken in de selectie van trainer Pascal Jansen. Zij zijn niet fit.

Riechedly Bazoer maakt wel deel uit van de selectie van AZ, maar de middenvelder zit op de reservebank. Bazoer, deze zomer overgekomen van Vitesse, kwam tot nu toe één maal in actie voor de Alkmaarders.

De wedstrijd tegen Dnipro wordt vanwege de oorlog in Oekraïne in Slowakije gespeeld.

PSV

PSV trapte donderdagavond als eerste af in de Europa League. In Eindhoven werd het 1-1.