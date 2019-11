Topper AZ - Ajax op de tocht

Het is de vraag of AZ-Ajax op 15 december in het dakloze AFAS Stadion wordt gespeeld. Ⓒ Foto Ed van de Pol

ALKMAAR - AZ en de gemeente Alkmaar bekvechten met elkaar of het AFAS Stadion nu wel of niet veilig is voor supporters. Het is nog steeds onduidelijk of de topper AZ-Ajax over tweeënhalve week in het dakloze stadion gespeeld kan worden en of er supporters aanwezig mogen zijn.