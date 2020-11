PSV en Philips zetten 107 jaar samenwerking voort

„Juist in deze tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is, vinden we het belangrijk onze verbondenheid en maatschappelijke betrokkenheid bij de club en de regio uit te spreken”, aldus Frans van Houten, topman van Philips. „Daarom hebben we, als oprichter van PSV, besloten ons de komende tien jaar verder te verbinden aan PSV. Daarmee leggen we samen een stevige basis voor nieuw, toekomstig succes.”

De samenwerking tussen PSV en Philips betekent onder dat het stadion zeker tot 2031 de naam Philips Stadion draagt. Daarnaast blijven beide partijen samenwerken aan nieuwe innovaties om het topsportklimaat van de club te verbeteren.

Brainport Eindhoven

Bovendien verbindt Philips zich voor nog eens vijf jaar aan het zogenoemde Brainport-PSV Partnership, dat naast Philips bestaat uit ASML, High Tech Campus Eindhoven, Jumbo Supermarkten, Royal Swinkels Family Brewers en VDL. Die samenwerking is gestart op 1 juli 2019.

Philips stond tot een paar jaar geleden ook de voorzijde van het shirt van PSV. Tegenwoordig prijkt daar de naam van Brainport Eindhoven.