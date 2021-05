Drama voor huilende Simona Halep: Roland Garros in gevaar

Halep schoot als een raket uit de startblokken tegen Angelina Kerber en won de eerste set vlotjes met 6-1. In de tweede set ging het iets minder vlot voor de winnares van Roland Garros 2018 en Wimbledon 2019. Ze zag de Duitse na een 2-0-achterstand terugkomen tot 3-3.

Toch leek er geen vuiltje aan de lucht voor Halep, tot ze zich misstapte bij een punt. Halep greep naar haar linkerkuit en begon te kreunen van de pijn. De Roemeense moest met hulp van haar fysiotherapeut naar haar stoel gedragen worden, waar ze haar tranen nauwelijks kon bedwingen.

Scheurtje in kuit

Kerber zag het gebeuren en speelde de perfecte psycholoog. De Duitse pakte een stoel voor Halep en sprak op haar in. De twee speelden in hun carrières al twaalf keer tegen elkaar.

Het is nu angstig afwachten voor Halep. Roland Garros begint al binnen iets meer dan twee weken, namelijk op 30 mei. De Roemeense is opnieuw een van de topfavorieten bij de vrouwen.

„Uit een echo is gebleken dat er sprake is van een scheurtje”, liet Halep weten. „Morgen wordt een MRI gemaakt om meer duidelijk te maken over de ernst van de blessure. Op dit moment is nog niet te zeggen hoe lang ik uit de roulatie ben. In elk geval is dit een grote tegenvaller en ben ik zeer teleurgesteld.”