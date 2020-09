’Enorm domme uitspraak Red Bull, altijd zoeken naar excuses’

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.

Een harde crash, een gesloten pitlane, tijdstraffen, een rode vlag, een traditionele herstart en Lewis Hamilton en Valtteri Bottas schitterden namens Mercedes van afwezigheid op het podium. Gasly ging op het circuit van Monza dus met de overwinning aan de haal. Op het podium werd de Fransman vergezeld door Carlos Sainz en Lance Stroll, die zo ook voor een verrassing zorgden.

„Ik denk dat hij geniaal en constant heeft gereden”, stelt Albers over winnaar Gasly, die in het recente verleden nog teamgenoot van Verstappen was bij Red Bull. „Hij heeft gewoon een fantastisch weekeinde gehad.” Volgens Albers heeft Red Bull hem destijds niet de ondersteuning gegeven van wat een topteam eigenlijk moet doen. Gasly werd vorig jaar vervangen door Alexander Albon.

Albers ging ook dieper in op Hamilton die door een gesloten pitstraat binnen te rijden een tien seconden stop-and-go-penalty kreeg en mede daardoor uiteindelijk op een zevende plek eindigde. „Monza is het enige circuit waar de borden tegenovergesteld staan van de pitstraat. Dat is voor elke coureur wennen. Dan kan ik me best voorstellen dat je daar een fout maakt.”

Verder bespreken Van Haren en Albers de problemen bij Red Bull in het raceweekeinde. Zo wordt gesproken over ’altijd maar zoeken naar excuses’ en over ’een domme uitspraak’ van teambaas Christian Horner. Ook stelt Albers dat je niet de beste auto hoeft te hebben om wereldkampioen te worden. „Het heeft ook te maken met geluk en met het juiste moment er staan.” Volgens hem liggen er daarom ook nog kansen voor Verstappen in de titelstrijd met Hamilton, ondanks de achterstand van 54 punten.