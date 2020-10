Dick Advocaat: ’Een repeterend verhaal met Jørgensen’

Nicolai Jørgensen wordt bedankt door Dick Advocaat. Ⓒ ANO/HH

WAALWIJK - Het is deze week precies een jaar geleden dat Dick Advocaat werd benoemd tot trainer van Feyenoord. Sindsdien verloor de Stadionclub geen enkele wedstrijd meer in de Eredivisie. Die ongeslagen status werd in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk ternauwernood gehandhaafd, maar het 2-2 gelijkspel bood weinig reden tot vreugde. Feyenoord heeft in de eerste zes speelronden van dit prille seizoen al zes verliespunten geïncasseerd.