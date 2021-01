’Ten Hag-target’ Eran Zahavi vereffent een rekening in de ArenA

Eran Zahavi is door het dolle na de eerste van zijn twee goals in de ArenA. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Bij zijn presentatie in Eindhoven kondigde Eran Zahavi (33) aan Ajax-trainer Erik ten Hag eens diep in de ogen te kijken, bij hun ontmoeting later in de Johan Cruijff ArenA. Hij was destijds getergd door de uitspraken van de coach van de Amsterdammers, die in zijn ogen loog over de poging die werd gedaan om hem voor de neus van PSV weg te kapen. Als een soort revanche leek hij de koploper met twee goals in 21 minuten de nek om te draaien. Ajax ging er net niet aan: 2-2.