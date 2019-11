De twee gezichten van Ajax

Blijft de liggende Hakim Ziyech vanavond met Ajax overeind in het Champions League-duel met Lille? Bij een zege doen de Amsterdammers uitstekende zaken met het oog op overwintering in het toernooi. Ⓒ ANP

LILLE - In de Eredivisie was Ajax vorig seizoen met 35 gele kaarten het braafste jongetje van de klas. En ook dit jaar verdween het elftal van Erik ten Hag – samen met SC Heerenveen – tot dusver het minst vaak in het boekje van de scheidsrechter: na veertien speelronden dertien keer. Het staat in schril contrast tot de notoire kaartenpakkers die de Ajax-spelers al twee seizoenen achter elkaar in de Champions League zijn. „Maar dat is makkelijk te verklaren”, zegt ex-Ajacied en FOX Sports-analist Ronald de Boer.