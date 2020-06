Inter verspeelt punten in titelstrijd, kolderieke misser Gagliardini

Inter blijft door de zege derde. De club van coach Antonio Conte heeft 58 punten, acht minder dan koploper Juventus en vier minder dan Lazio dat nog een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Sassuolo opende al in de 4e minuut via Francesco Caputo de score in het lege Stadio Giuseppe Meazza. Maar Inter sloeg vlak voor het einde van de eerste helft terug. Via een benutte strafschop door Lukaku en een treffer van Cristiano Birgahi ging de nummer drie van de Serie A met een 2-1-voorsprong de rust in.

Kolderieke misser

Nadat Roberto Gagliardini een enorme kans miste om zijn ploeg op een grotere voorsprong te zetten, bracht Domenico Berardi tien minuten voor tijd Sassuolo uit een strafschop langszij.

Inter leek alsnog met de volle buit ervandoor te gaan door een doelpunt van Borja Valero, naar Giangiacomo Magnani scoorde vlak voor tijd nogmaals voor de bezoekers. in blessuretijd moest Milan Skriniar van de thuisploeg nog na zijn tweede geel van het veld.