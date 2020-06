Serie A: Lazio verzaakt, eigen goal De Roon, kolderieke misser Gagliardini

Lazio kon de snelle voorsprong echter niet vasthouden. Dankzij treffers van Robin Gosens, Roeslan Malinovskii (op aangeven van De Roon) en Jose Luis Palomino stelde de thuisclub alsnog de winst veilig. Met De Roon speelde ook ploeggenoot Hans Hateboer de gehele wedstrijd.

De achterstand van Lazio op Juventus bedraagt nu vier punten, met nog elf speelronden te gaan. Atalanta staat stevig op de vierde plek, die aan het einde van de competitie ook nog goed is voor een ticket voor de Champions League.

Filip Djuricic van Sassuolo in duel met Roberto Gagliardini (links). Ⓒ REUTERS

Inter verspeelt punten

Internazionale, de nummer drie, gaf in de tweede helft tot twee keer toe een voorsprong weg en bleef steken op 3-3.

Sassuolo opende al in de 4e minuut via Francesco Caputo de score in het lege Stadio Giuseppe Meazza. Maar Inter sloeg vlak voor het einde van de eerste helft terug. Via een benutte strafschop door Lukaku en een treffer van Cristiano Birgahi ging de nummer drie van de Serie A met een 2-1-voorsprong de rust in.

Kolderieke misser

Nadat Roberto Gagliardini een enorme kans miste om zijn ploeg op een grotere voorsprong te zetten, bracht Domenico Berardi tien minuten voor tijd Sassuolo uit een strafschop langszij.

Inter leek alsnog met de volle buit ervandoor te gaan door een doelpunt van Borja Valero, naar Giangiacomo Magnani scoorde vlak voor tijd nogmaals voor de bezoekers. in blessuretijd moest Milan Skriniar van de thuisploeg nog na zijn tweede geel van het veld.