KNVB-beker: Feyenoord naar Fortuna - Ajax loot amateurs van Spakenburg

"Tijd voor revanche", schreef de Rotterdamse club direct na de loting op Twitter. Stam stapte enkele weken na de nederlaag in Sittard op. Onder leiding van trainer Dick Advocaat is Feyenoord aan een opmars bezig in de eredivisie. De ploeg werd wel uitgeschakeld in de Europa League.

Bekerhouder Ajax werd bij de loting gekoppeld aan de amateurs van Spakenburg. De Amsterdammers spelen op dinsdag 21, woensdag 22 of donderdag 23 januari thuis. PSV gaat naar Breda voor een uitwedstrijd tegen NAC. AZ speelt ook uit. De nummer 2 van de eredivisie werd gekoppeld aan TOP Oss. De overige duels zijn: Heracles Almelo - Vitesse, FC Eindhoven - FC Utrecht, sc Heerenveen - Willem II en IJsselmeervogels - Go Ahead Eagles.

Omdat de komende twee bekerrondes kort na elkaar op het programma staan, werd ook meteen geloot voor de kwartfinales én de halve finales. AZ en PSV staan tegenover elkaar als ze hun komende bekerduel winnen. Voor Ajax wacht bij winst op tweededivisionist Spakenburg een uitwedstrijd in Almelo of Arnhem, Feyenoord treft Heerenveen of Willem II als het nu wel kan winnen van Fortuna Sittard. De Rotterdammers weten dat ze dan weer een uitwedstrijd spelen.

AZ, PSV en Feyenoord zitten in dezelfde kant van het speelschema. Ze komen Ajax mogelijk pas in de finale tegen. De eindstrijd van het bekertoernooi is op zondag 19 april in De Kuip.