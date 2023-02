Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Leeds United stuurt Amerikaanse trainer Marsch weg

16.20 uur: Jesse Marsch is niet langer de trainer van Leeds United. Het bestuur van de Engelse club stuurde de 49-jarige Amerikaan maandag weg wegens teleurstellende resultaten.

Leeds United verloor zondag met 1-0 van concurrent Nottingham Forest en staat zeventiende. De nummers 18 tot en met 20 degraderen rechtstreeks uit de Premier League.

Marsch volgde in februari vorig jaar de Argentijn Marcelo Bielsa op bij Leeds. De Argentijn moest destijds ook vertrekken vanwege het uitblijven van resultaten. Leeds stond destijds zestiende.

Eerder werkte Marsch onder meer bij RB Leipzig, waar hij al na vijf maanden ontslagen werd.

Zandvliet volgt Maas op als hoofd scouting bij sc Heerenveen

15.44 uur: Kenneth Zandvliet gaat bij sc Heerenveen aan de slag als hoofd scouting. De Friese club was op zoek naar een opvolger voor Peter Maas, die onlangs als technisch directeur in dienst trad bij NAC Breda.

De 56-jarige Zandvliet werkte de voorbije vier jaar als internationaal scout voor Chelsea. "Kenneth is zeer ervaren met scouting en de beoordeling van spelers. Hij heeft veel ervaring opgedaan bij de absolute top en deze kennis kunnen wij uiteraard goed gebruiken", zegt Ferry de Haan, technisch manager van sc Heerenveen.

Makkelie fluit bekerwedstrijd tussen FC Twente en Ajax

13.59 uur: De wedstrijd tussen FC Twente en Ajax in de achtste finales van het toernooi om de KNVB-beker staat donderdag onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Dat meldt de KNVB. Voor Makkelie betekent het zijn tweede Nederlandse topwedstrijd in korte tijd. Zondag floot hij in de Eredivisie het duel tussen koploper Feyenoord en PSV (2-2).

Ingmar Oostrom is aangesteld als scheidsrechter bij de bekerwedstrijd tussen PSV en FC Emmen en Rob Dieperink leidt de ontmoeting tussen Feyenoord en NEC. Die twee duels in de achtste finales zijn woensdag.

Shorttrackploeg ongewijzigd voor wereldbekerfinale in Dordrecht

12.41 uur: Nederland doet komend weekeinde aan de finale van de wereldbeker in Dordrecht met dezelfde shorttrackers mee als afgelopen weekeinde bij de wereldbeker in Dresden.

De selectiecommissie van de KNSB selecteerde bij de vrouwen Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof, Michelle Velzeboer en Rianne de Vries. Bij de mannen wordt Oranje weer vertegenwoordigd door Jens van 't Wout, Friso Emons, Melle van 't Wout, Itzhak de Laat, Kay Huisman en Sjinkie Knegt.

Schulting won in Dresden de 500 en 1000 meter. Velzeboer eindigde op de 500 meter als tweede. Knegt pakte zilver op de 1500 meter.

Na de finale van de wereldbeker staan in maart de wereldkampioenschappen in Seoul op het programma.

Enkelblessure houdt Busquets voorlopig aan de kant bij Barcelona

12.18 uur: FC Barcelona moet het voorlopig doen zonder aanvoerder Sergio Busquets. De 34-jarige middenvelder ging zondag in de met 3-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Sevilla al na een paar minuten naar de kant vanwege een enkelblessure. Medisch onderzoek wees volgens Barcelona uit dat Busquets een band in zijn linkerenkel heeft verstuikt.

De koploper van de Spaanse voetbalcompetitie meldde niet hoelang de Catalaan aan de kant staat. „Zijn herstel bepaalt wanneer hij weer beschikbaar is.” Barcelona neemt het zondag in La Liga op tegen Villarreal en ontvangt vier dagen later Manchester United, de club van trainer Erik ten Hag, in de eerste knock-outronde van de Europa League. Een week later volgt de return op Old Trafford.

Busquets is normaal gesproken een vaste waarde in het elftal van trainer Xavi. Barcelona heeft aan kop van La Liga 8 punten voorsprong op Real Madrid.

Hoffenheim ontslaat trainer Breitenreiter in eerste seizoen

12.13 uur: De Duitse voetbalclub TSG Hoffenheim heeft trainer André Breitenreiter in zijn eerste seizoen ontslagen. Het bestuur van de club uit de Bundesliga nam dat besluit maandag, twee dagen na een nederlaag van 5-2 bij VfL Bochum. Hoffenheim staat na negentien speelronden op de veertiende plaats in de hoogste Duitse competitie met 19 punten.

De 49-jarige Breitenreiter kwam in de zomer over van de Zwitserse kampioen FC Zürich. Hij was eerder trainer van onder meer Schalke 04 en Hannover 96. Breitenreiter had na dit seizoen nog een contract voor één jaar bij de club waar de Nederlandse jeugdinternational Melayro Bogarde voetbalt.

Internationale atletiekbond laat 6 Russen onder neutrale vlag toe

11.15 uur: De internationale atletiekbond World Athletics heeft de aanvraag van zes Russische sporters om onder neutrale vlag aan wedstrijden mee te doen goedgekeurd. De Russische atletiekbond RusAF blijft wel geschorst. Dat meldt World Athletics maandag.

Russische atleten zijn, vanwege de invasie in Oekraïne, sinds 1 maart 2022 uitgesloten van deelname aan internationale wedstrijden. Voor zes sporters wordt nu een uitzondering gemaakt op basis van artikel 3.2 in de reglementen, de zogenoemde geschiktheidsregel. Het gaat om Nikita Anisjenkov (hoogspringen), Artem Tsjermosjanskii (verspringen), Maksim Pianzin (snelwandelen), Nikita Koerbanov (hoogspringen), Danil Tsjetsjela (verspringen) en Marina Kovaleva (lange afstand).

In andere sporten, zoals tennis bijvoorbeeld, doen sporters uit Rusland al langer onder neutrale vlag mee aan internationale wedstrijden.

Skiester Shiffrin zet recordjacht even opzij tijdens WK in Alpen

08.13 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin zet haar recordjacht in de wereldbeker voor twee weken opzij. De 27-jarige Shiffrin hoopt haar topvorm in de Franse Alpen te kunnen bekronen met wereldtitels. Maandag beginnen de wereldkampioenschappen in Méribel (vrouwen) en Courchevel (mannen) met de combinatie voor de skiesters.

„Op de WK hoef je niet aan wereldbekerpunten of aan het klassement te denken, je gaat gewoon iedere keer voor goud”, zei Shiffrin in de aanloop naar het evenement. „Je moet hier risico’s nemen en gewoon zo snel mogelijk skiën. En hopelijk is dat dan aan het einde van de dag goed genoeg voor een medaille.”

De Amerikaanse won dit seizoen al elf wereldbekerwedstrijden. Shiffrin loste begin vorige maand haar landgenote Lindsey Vonn af als meest succesvolle vrouw in de wereldbeker en heeft nu nog één overwinning nodig om het algehele record van Ingemar Stenmark te evenaren. De Zweedse alpineskiër won in de jaren 70 en 80 in de wereldbeker 86 wedstrijden; Shiffrin staat op 85 zeges.

„Misschien kan ik Ingemar qua cijfers overtreffen, maar niet zijn nalatenschap”, aldus Shiffrin, die bij Eurosport de suggestie wegwuifde dat ze op het punt staat de ’Greatest Of All Time’ (GOAT) te worden. „Ik denk dat er meer dan één GOAT is, zo zie ik het. Alpineskiën heeft door de jaren heen zoveel geweldige verhalen opgeleverd.”

De Amerikaanse keerde vorig jaar zonder medailles terug van de Olympische Spelen in China. Na de teleurstellend verlopen Winterspelen, waar ze gebukt leek te gaan onder de druk en hoge verwachtingen, heeft Shiffrin zich dit seizoen op indrukwekkende wijze herpakt. De zesvoudig wereldkampioene behoort bij de WK op de combinatie (super-G en slalom), super-G, reuzenslalom en de slalom tot de favorieten voor het goud.

Basketballers ’Sixers’ geven weer ruime voorsprong weg in NBA

07.43 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben voor de tweede keer in een week tijd een wedstrijd in de NBA uit handen gegeven na een royale voorsprong. Dit keer gebeurde dat tegen New York Knicks. De ’Sixers’ namen in het eerste kwart een voorsprong van 21 punten (33-12), maar de Knicks herpakten zich en trokken de wedstrijd in Madison Square Garden met 108-97 naar zich toe.

De ploeg uit Philadelphia verspeelde vorige week tegen Orlando Magic ook al een voorsprong van 21 punten en verloor toen met 119-109. „Het is in de NBA nooit makkelijk”, zei sterspeler Joel Embiid na de nederlaag in New York. „Een voorsprong van zo’n 20 punten is niets. Iedere ploeg kan nog terugkomen. En dat hebben zij nu ook gedaan.”

Embiid gooide 31 punten bij elkaar voor de Sixers, maar de basketballer uit Kameroen kon niet voorkomen dat de nummer 3 uit het oosten de achttiende nederlaag van het seizoen moest incasseren. Daar staan 34 zeges tegenover. New York Knicks neemt de zevende plaats in met 29 overwinningen tegen 26 nederlagen. Boston Celtics voert de ranglijst aan (37-16).