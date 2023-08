Ajax levert wanprestatie bij Excelsior

Het wordt nog een lang seizoen voor Maurice Steijn en zijn mannen want hoewel de 4-1 eerder tegen Heracles Almelo anders deed vermoeden, heeft Ajax nog een lange weg te gaan. En dan wacht donderdag de veelvoudig Bulgaars kampioen Ludogorets. Steijn wacht op versterkingen, maar dat neemt niet weg dat zijn Ajax een wanprestatie leverde tegen een club, die zich richt op behoud van het Eredivisieschap.

Veel fantasie was er niet voor nodig om te weten dat Kenneth Taylor geslachtofferd zou worden door Steijn na Ajax-Heracles Almelo. Het middenveld met Taylor, Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic miste diepgang en creativiteit. Vooral het laatste en dus verving Mohammed Kudus Taylor op de nummer 10-positie tegen Excelsior. Van den Boomen en Tahirovic zijn niet voor niets gehaald deze zomer.

Ontwikkeling Taylor gestagneerd

Een jaar geleden speelde Taylor zich nog in de kijker van bondscoach Louis van Gaal, die het product uit de Ajax-opleiding meenam naar het WK in Qatar. Hij gunde hem daar zelfs speelminuten tegen het gastland, maar sindsdien is de ontwikkeling van Taylor gestagneerd met het dramatische korte optreden voor Oranje tegen Frankrijk in het voorjaar als dieptepunt.

De plaatswissel van Kudus betekende het basisdebuut van Carlos Forbs, de duurste aankoop van de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat. Hij telde exclusief bonussen van vijf miljoen euro veertien miljoen euro neer voor de Portugese buitenspeler uit het tweede van Manchester City. Forbs oogde onwennig, maar dat was niet zo vreemd omdat hij niet op zijn favoriete positie vanaf links mocht starten, maar was opgesteld als rechtsbuiten.

Wel stond de snelheidsduivel aan de basis van Ajax’ openingstreffer in de 25e minuut. Hij ontfutselde Serano Seymor, die veel te lankmoedig stond te verdedigen, simpel de bal. Forbs was niet egoïstisch en speelde de meegekomen Brian Brobbey aan. De spits kreeg alle tijd en ruimte om doelman Stijn van Gassel te passeren en liet hem kansloos voor zijn eerste competitietreffer.

Excelsior deed leuk mee, maar kon Ajax niet echt pijn doen. Sterker, Brobbey verdubbelde de score voor Ajax en zijn eigen doelpuntenproductie. Zo leek het tenminste, maar Brobbey kwam vanuit buitenspelpositie. Dat was in de 41e minuut.

Zeven minuten later had Excelsior de achterstand omgezet in een 2-1 voorsprong door doelpunten van Julian Baas en Nikolas Agrafiotis. De eerste vlak voor rust en de tweede vlak na rust. Baas zag voor het afdrukken dat linksachter Arthur Zagre van de Rotterdammers met een paar geweldige schijnbewegingen de defensie van Ajax ouderwets dolde. Agrafiotis zag voor zijn treffer een enorme blunder van Jakov Medic. Tegen Heracles Almelo was de Duitse verdediger nog de gevierde man met zijn geweldige afstandsschot, maar dit wegwerken leek nergens op.

Steijn, die in de rust de opnieuw tegenvallende Annas Salah-Eddine inwisselde voor Owen Wijndal greep na een uur spelen in. De trainer viel terug op de Ajax-routine met Taylor en Davy Klaassen. Forbs en Van den Boomen – nog zo’n bewierookte speler na één competitieduel – moesten het kunstgras verlaten.

Akpom en Gaaei mee naar Woudenstein

Tahirovic, Brobbey, Taylor en Kudus lukte het niet om de gelijkmaker te scoren en zagen ook hun twee nieuwe ploeggenoten op de tribune. Mislintat had Chuba Akpom en Anton Gaaei meeegenomen naar Woudenstein. Zeker de Brit Akpom kon Steijn goed gebruiken als extra aanvaller. Maar als Ajax op dood spoor zit, is daar altijd nog mister 1-0 om 2-2 te maken. Op acrobatische wijze schoot Klaassen de voorzet van Kudus op prachtige wijze achter een kansloze Van Gassel.

De Ajacieden restten nog minimaal achttien minuten om de eerste averij van het prille seizoen te voorkomen. De combinatie Taylor-Klaassen – in de tegenaanval schoot Lazaros Lamprou net naast - een mooie individuele actie en schot van Kudus brachten niet het gewenste resultaat. Zodoende bleef het 2-2 en verloor Ajax al bij de tweede afspraak van het seizoen twee punten en won het dappere Excelsior een punt in de zojuist begonnen strijd om in de Eredivisie te blijven..