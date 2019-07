Van Dongen na gemist EK nu in WK-finale: ’Dit ga ik nooit vergeten’

„Twee jaar geleden hoorde ik er niet bij en nu sta ik in de finale van het WK. Ik ben ongelooflijk trots”, zegt de Amsterdamse, die in Spanje voor Real Betis voetbalt.

Van Dongen begon het WK als reserve, maar kreeg na twee invalbeurten de voorkeur boven Kika van Es. De oud-speelster van ADO Den Haag en Ajax had het woensdag in de halve finale tegen Zweden vooral voor rust heel moeilijk, maar groeide in de wedstrijd.

„Ik kan nog stukken beter. Maar oké, ik had nog nooit in de halve finale van een WK gestaan, zenuwen zijn best logisch. Ik ben vooral blij dat ik na rust stukken beter speelde, dat ik m’n duels won en dat ik 120 minuten kon doorgaan in een stadion met 50.000 mensen op de tribune. Ik kan wel heel hard zijn en mezelf voor m’n kop slaan dat ik een paar ballen verloor, maar ik kan ook kijken wat ik wél heb. En dat is een WK-finale. Dit ga ik nooit vergeten.”

Van Dongen was er twee jaar geleden dus niet bij toen de Oranje Leeuwinnen in eigen land de Europese titel veroverden. Nu is ze er op zondag wel bij in de finale van het WK. Ook is de kans groot dat ze volgend jaar in Tokio rondloopt tijdens de Olympische Spelen, waarvoor Oranje zich tijdens het WK ook voor kwalificeerde. Voorlopig houdt het avontuur in en met Oranje nog niet op.

Merel van Dongen viert zittend op haar knieën het bereiken van de finale. Ⓒ Reuters