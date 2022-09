Danny Buijs: ’Onzin van Roy Keane, je houdt ook van je vader en je moeder’

Net 36 jaar geworden zette Danny Buijs in 2018 als debuterend trainer in het profvoetbal zo ongeveer de slechtste seizoenstart ooit neer bij FC Groningen: tien wedstrijden, vier punten. Alles en iedereen bleef rustig en Buijs, die in de laatste wedstrijd in het Oosterpark en eerste wedstrijd in de Euroborg had gescoord, mocht door van directie, spelers en fans van FC Groningen.

’Vier fantastische jaren’

„Ja, dat is wat krediet doet. Het werd me gegund te overleven. De rest is geschiedenis. Ik heb er vier fantastische jaren gehad, zoals ik FC Groningen als speler ook als geweldig heb ervaren. Er zijn dingen fout gegaan, ik heb fouten gemaakt, maar na vier seizoenen is de balans zo positief doorgeschoten met het halen van de play-offs, we hebben nieuwe elftallen gebouwd, nieuwe spelers gehaald en ontwikkeld en veel geld voor de club verdiend. Toen ik kwam, moest Oussama Idrissi voor 2 miljoen euro aan AZ worden verkocht om financieel niet kopje onder te gaan. Deze zomer legde de club lachend biedingen van 8 en 9 miljoen euro op spits Jørgen Strand Larsen naast zich neer. Zoveel vet hebben ze op de botten. Maar het meest bijzonder: ik eindigde bijna zoals ik begon bij FC Groningen. Ondanks zeven nederlagen op rij zat de Euroborg goed vol en bleven de mensen na afloop van de laatste wedstrijd zitten om mij applaus te geven. Overal had je met een aflopend contract eerder op straat gestaan. Niet bij FC Groningen. Een uitzondering waar ik me zeer gelukkig mee prijs.”

„Roy Keane zei ooit dat het niet bestaat dat er twee clubs in je hart zitten. Onzin. Je houdt toch ook van je vader en je moeder. Iedereen weet: Feyenoord zit heel diep bij me en FC Groningen zit daarnaast.”

"Ik las ergens dat mijn opvolger Frank Wormuth er ook tegenaan loopt in Groningen"

Sinds deze zomer is Buijs, 40 inmiddels, het avontuur aangegaan bij KV Mechelen. Zich ontwikkelen en nieuwe ervaringen opdoen is wat de jonge hoofdtrainer wil.

„Het hoefde niet per se in het buitenland, maar KV Mechelen kwam op mijn pad. Dan zeg ik geen ’nee’. Ook als het pas mijn tweede job in het profvoetbal is. Een ander voetballand, andere cultuur met zijn eigen kijk op voetbal. Dit wordt een leerzaam avontuur.”

’Die buitenlander’

De start van het vorig seizoen boven zichzelf uitstijgende Mechelen is beroerd. Buijs verliest de eerste twee competitieduels, onder andere bij Van Bommel. „Dan ben je die buitenlander. Na twee duels oogst je kritiek: moet deze er niet uit? Mismatch. Er moet een ander komen. Niet leuk als zo’n beweging op gang komt. Hoe goed voor je ervaring ook.”

Buijs kon er desondanks goed mee dealen, voelde steun vanuit de clubleiding en de spelersgroep. „Je wordt afgerekend op resultaat en daar krijg je voor betaald. Toch hoop je enigszins de tijd te krijgen om te laten zien wat je kan en van je eventuele fouten te leren.”

Danny Buijs schreeuwt zijn manschappen van KV Mechelen naar voren. „Het uiterste uit een ploeg halen, ook als er maar 1% kans is op een resultaat, daar doe je het voor.”

Drie wedstrijden later en zeven punten verder sloeg de stemming om en was het lek boven. „Ja, de trein stond op de rails. Opportuun? Zo steekt de huidige voetballerij in elkaar. Het is afhankelijk van standvastig bestuur, een zakelijk eigenaar, het geloof in een visie of de zorgen van een enkeling. Bij KV Mechelen zijn ze realistisch. Tom Caluwé, de oud-speler van Willem II en FC Utrecht, speelt daar als technisch directeur een belangrijke rol in.”

Dus maakte Buijs zich geen zorgen toen hij na de nederlaag tegen Seraing ergens las dat ze hem snel moesten terugsturen naar Nederland. „De paniek is een beetje ingegeven door het feit dat er dit seizoen niet één van de achttien clubs direct degradeert, maar drie. Los daarvan: als er geen teamontwikkeling valt te zien en spelers willen niet mee, dan moet je ingrijpen. Beter kort pijn dan lange pijn.”

Echter, KV Mechelen staat in de middenmoot en wacht nu topwedstrijden bij Club Brugge en thuis tegen Anderlecht. Behoudens tegen PSV was Buijs met FC Groningen altijd wel in staat tot een stunt tegen Ajax of Feyenoord. „Het uiterste uit een ploeg halen, ook als er maar 1% kans is op een resultaat, daar doe je het voor. Dat versta ik onder winnaarsmentaliteit. Zo sta ik er ook in bij KV Mechelen.”

De grootste verandering ten opzichte van FC Groningen zit hem volgens Buijs in de samenstelling van de spelersgroep. „Karakters laten zich niet vangen door nationaliteit. Je hebt harde Belgen en zachtaardige Nederlanders en andersom. Leeftijd is het grootste verschil. Bij KV Mechelen lopen er vijftien, zestien spelers van 25 jaar en ouder rond terwijl ik in Groningen zoveel jongens jonger dan 23 jaar had rondlopen. Daar had bijna geen speler kinderen en was iedereen bezig met z’n eigen carrière. Hier lopen veel vaders rond en denken sommigen na over hun leven na het voetballen.”

Het belangrijkste is volgens Buijs dat je werkwijze aanslaat bij spelers, en dat gevoel heeft hij in België zeker. „Anders moet je afscheid nemen. Beter de trainer weg dan veertien spelers.”

Bij FC Groningen stond de Alblasserdammer bekend als een keiharde coach, maar volgens veel van zijn spelers tevens een inlevende coach. „Je ontwikkelt jezelf en het belangrijkste is dat je boodschap overkomt. Als ik tekeer ging in woord en gebaar, ging de boodschap weleens verloren. Als spelers je daarop wijzen, leer je daarvan. Zoals ik de één op één-gesprekken heel belangrijk vind, omdat je dan zoveel informatie van spelers krijgt waar je individueel en richting het team je voordeel mee kan doen.”

Het vierde en laatste jaar FC Groningen beschouwde Buijs als het moeilijkste. Zeven ervaren, goede spelers waren voor soms veel geld vertrokken en er kwamen vooral jonge profs en spelers van een lager niveau voor in de plaats. Het mocht de ambitie zijn om betere resultaten te halen en attractiever te spelen. Maar realistisch vond Buijs het niet dat technisch directeur Mark-Jan Fledderus dit eiste.

„Daardoor ontstond er wrijving tussen ons. Je hebt te maken met een andere dynamiek en hiërarchie en dat moet zich settelen in een spelersgroep. Ik las ergens dat mijn opvolger Frank Wormuth er ook tegenaan loopt in Groningen. Zelf heb ik me vorig seizoen, half oktober na een wedstrijd tegen Sparta, kwetsbaar opgesteld. Ik voelde niet de overtuiging dat iedereen op één lijn zat. Nadat m’n staf met assistent Adrie Poldervaart me juist steunde, heb ik een anonieme stemming geïnitieerd. Ruim twee derde van de spelersgroep wilde door op de met mij ingeslagen weg. Dan weet je dat je niet aan een dood paard trekt.”

Poldervaart, de assistent met wie Buijs drie jaar lang lief en leed deelde, waar hij 150.000 kilometer naast zat in de auto en die hij vaker en langer zag dan zijn eigen vrouw. „Het doet me pijn dat hij als hoofdtrainer van De Graafschap met de 19e plaats en 5 punten uit acht wedstrijden in zwaar weer zit. Ik appte hem dat hij het beter doet dan ik bij m’n start bij FC Groningen met 4 punten uit tien duels. Voor Adrie hoop ik dat de beleidsbepalers bij De Graafschap het geduld opbrengen dat Hans Nijland en Ron Jans met mij opbrachten bij FC Groningen.”