Sport Kort: Ackermann laat Duitse fans juichen

Ackermann toont vorm ook in eigen land

17.40 uur: De Duitse wielrenner Pascal Ackermann heeft zich ook in eigen land van zijn beste kant laten zien. De 25-jarige Ackermann, in dienst van Bora-hansgrohe bezig aan een sterk seizoen, won in de Ronde van Duitsland de eerste etappe in een sprint.

Ackermann zegevierde in Halberstadt met overmacht. Hij liet de Noor Alexander Kristoff en Simone Consonni uit Italië ruim achter zich en kon al 10 meter voor de finish zijn armen de lucht in steken. Achter het drietal op het podium eindigde Cees Bol, rijdend voor Team Sunweb, als vierde.

De Ronde van Duitsland duurt vier dagen en eindigt zondag.

Lewandowski verlengt contract tot 2023

16.40 uur: Robert Lewandowski heeft zijn contract bij Bayern München verlengd tot de zomer van 2023. De verbintenis van de 31-jarige spits uit Polen liep tot eind juni 2021.

„Bayern is mijn thuis geworden als het gaat om sport en mijn familie en ik zijn gesetteld in München”, zei Lewandowski. „Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren veel gaan bereiken. Bayern behoort tot de drie grootste clubs ter wereld en we hebben een geweldig team.”

Lewandowski verhuisde in 2014 van Borussia Dortmund naar Bayern München. Sinds die overstap werd hij ieder seizoen kampioen. Tevens werd hij in drie seizoenen bij Bayern topscorer van de Bundesliga.

Southgate haalt Mount bij Engelse elftal

16.33 uur: Mason Mount kan zijn sterke seizoensstart bij Chelsea bekronen met een debuut in het Engelse elftal.

De 20-jarige middenvelder, die het seizoen 2017-2018 op huurbasis voor Vitesse speelde, behoort tot de selectie van bondscoach Gareth Southgate voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Bulgarije (7 september op Wembley in Londen) en Kosovo (10 september in Southampton). Mount maakte dit seizoen in drie competitiewedstrijden al twee doelpunten voor de 'Blues' van manager Frank Lampard.

De middenvelder werd vorig jaar al een keer opgeroepen voor het Engelse elftal toen hij op huurbasis voor Derby County speelde, ook onder Lampard. Toen bleef een debuut echter nog niet.

De verdedigers Aaron Wan-Bissaka (Manchester United) en (Aston Villa) zijn voor het eerst opgeroepen. Middenvelder Alex Oxlade-Chamberlain is na anderhalf jaar blessureleed terug in de selectie.

Bij wereldkampioen Frankrijk zit Jonathan Ikoné voor het eerst bij de selectie. Bondscoach Didier Deschamps heeft de aanvaller van Lille als vervanger van de geblesseerde Kylian Mbappé opgeroepen voor de kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Andorra, op 7 en 10 september. De Fransen gaan met negen punten uit vier duels aan kop in hun groep.

Ilse Paulis en Marieke Keijser tijdens een training. Ⓒ ANP

Roeiduo naar Tokio

13.01 uur: Ilse Paulis en Marieke Keijser hebben bij de WK roeien in Linz de finale bereikt in de lichte dubbeltwee. Het Nederlandse duo verzekerde zich daarmee van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. Paulis, die bij Rio 2016 olympisch goud veroverde met de inmiddels gestopte Maaike Head, en Keijser wonnen hun halve finale. Ze finishten voor de teams van Groot-Brittannië en Roemenië, die zich eveneens voor de A-finale plaatsten.

Paulis en Keijser behaalden vorige maand bij de wereldbekerfinale in Zevenhuizen het zilver. Dat was hun eerste gezamenlijke race nadat Keijser hersteld was van een rugblessure. Vorig jaar pakten ze de Europese titel.

Valtteri Bottas Ⓒ BSR Agency

Bottas langer bij Mercedes

12.25 uur: Valtteri Bottas komt ook volgend Formule 1-seizoen uit voor Mercedes. Dat maakte de renstal donderdag bekend. Het was lang onduidelijk of de Fin ploeggenoot zou blijven van de Brit Lewis Hamilton.

Sanne van Dijke (rechts) redt het niet. Ⓒ AFP

Van Dijke zonder plak

12.00 uur: Sanne van Dijke heeft geen medaille overgehouden aan de WK in Tokio. De Brabantse judoka, uitkomend in de klasse tot 70 kilogram, verloor haar eerste optreden in herkansing van Michaela Polleres. De Oostenrijkse zegevierde in de golden score op ippon. Van Dijke eindigde als zevende.

Van Dijke was vrijgeloot voor de eerste ronde en versloeg de Cubaanse Onix Cortes Aldama op ippon. Vervolgens versloeg ze de Australische Aiofe Coughlan met twee waza-ari's. Van Dijke miste de halve finale door een nederlaag op straffen in de golden score tegen de Portugese Barbara Timo, die kort ervoor had verrast met winst op de Japanse titelverdedigster Chizuru Arai.

Kim Polling op archiefbeeld. Ⓒ ANP

Dreun voor Polling

09.07 uur: Voor Kim Polling zit het WK in Tokio er na twee optredens op. De 28-jarige judoka uit Zevenhuizen liep in haar partij in de derde ronde tegen een diskwalificatie op na een volgens de arbiter foute armklem. Dat gebeurde tegen de Puerto Ricaanse Maria Perez.

Eerder had Polling, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, gewonnen na een snelle waza-ari en een afsluitende houdgreep van de Chinese Sun Xiaoqian. Voor Polling was het haar vijfde WK. Eén keer haalde ze het podium: in 2013 keerde ze met brons naar huis.

Xander Bogaerts toont zijn klasse. Ⓒ AFP

Bogaerts blinkt uit

08.36 uur: Honkbalinternational Xander Bogaerts heeft in de Amerikaanse profcompetitie MLB weer eens zijn waarde bewezen voor de Boston Red Sox. De Arubaan was verantwoordelijk voor twee van de vier homeruns die er mede voor zorgden dat zijn ploeg in Denver met 7-4 te sterk was voor de Colorado Rockies.

De tweede klap waarmee Bogaerts zichzelf vrije doortocht bezorgde was zijn dertigste homerun van het seizoen en zijn honderdste zogenoemde rbi (run batted in), waarmee wordt aangegeven hoeveel punten een speler heeft binnen geslagen.

De 26-jarige international van Oranje tekende in het voorjaar een megacontract bij de Red Sox. In de komende zeven seizoenen verdient Bogaerts in Boston liefst 132 miljoen dollar (ruim 117 miljoen euro).