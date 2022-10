Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij geeft het team vertrouwen en is een voorbeeld voor iedereen’ PSV meer mans met Luuk de Jong richting clashes met Ajax en AZ

Door Jeroen Kapteijns

De Jong had het uitstekend naar zijn zin tegen Arsenal. PSV heeft haar aanvoerder net op tijd terug voor de cruciale laatste weken tot aan het WK. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Het gemis was groot de afgelopen maanden, maar net op tijd voor de belangrijke slotfase van de eerste seizoenshelft is PSV op volle sterkte. Met Luuk de Jong als aanspeelpunt én afmaker heeft het team van Ruud van Nistelrooy veel meer slagkracht gekregen. Dat betaalde zich al uit in de Europa League-wedstrijd tegen Arsenal, maar PSV hoopt tot de vroeg invallende winterstop ook tegen NEC en in de toppers tegen Ajax en AZ te profiteren van de rentree van de Koning van de Kopbal.