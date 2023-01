Schreuder heeft Berghuis, Bergwijn en Kudus aan boord in De Kuip

„Ze hebben alle drie een prima week gehad”, zei Schreuder vrijdagmiddag tijdens de persconferentie. „Ze zouden alle drie kunnen starten. Het is dan afwachten hoe lang ze het vol gaan houden.” Verdediger Devyne Rensch kreeg tegen FC Twente een rode kaart en is geschorst. Verder ontbreken doelman Jay Gorter, verdedigers Ahmetcan Kaplan en Youri Baas en middenvelder Florian Grillitsch.

Vol voor resultaat

„Een resultaat in De Kuip kan een omslagpunt zijn”, aldus Schreuder. „We hebben vijf keer op rij niet gewonnen en dus moeten we vol voor een resultaat gaan. En ik heb er een goed gevoel over. Feyenoord wil ook graag naar voren spelen en aanvallen, dus het kan een mooie wedstrijd worden. We staan vijf punten achter, maar we hebben een goede ploeg.”

Het wordt de eerste keer dat Steven Berghuis na zijn overgang van Rotterdam naar Amsterdam een Feyenoord-Ajax met publiek speelt. „Ik heb met Steven gesproken, hij voelt zich goed en is fit”, zegt Schreuder. „Ik heb gevraagd hoe hij naar deze wedstrijd kijkt, dat vind ik belangrijke gesprekken die je met een speler kan hebben.”

Het resultaat van de Klassieker zondag vindt Schreuder nog iet van cruciaal belang. „Bij Ajax speel je iedere wedstrijd om te winnen. Tegen FC Twente hebben we in de periode dat we met tien man speelden ook een goede wedstrijd gespeeld.”

