Slokje uit bidon levert tennisser Martin flinke schorsing op

Martin, die in 2020 zijn hoogste positie op de wereldranglijst behaalde met de 93e plaats, werd vorig jaar juni betrapt op anabolen na een toernooi in Bratislava. Normaal staat er vier jaar schorsing op een dergelijk vergrijp, maar de tennisser kon aanvoeren dat hij het verboden spul per abuis in zijn lichaam had gekregen.

Hij had namelijk kort voor het bewuste tennistoernooi tijdens een partij floorball per ongeluk gedronken uit de bidon van een teamgenoot en die gaf toe dat hij ostarine, een bekende anabole steroïde, had toegevoegd aan het water in de bidon.

De schorsing van Martin is ingegaan op 4 april en eindigt op 5 juni 2024