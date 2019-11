’Hij heeft wat weg van Van Persie’

Paul Pogba, Nemanja Matic, Eric Bailly, Luke Shaw, Victor Lindeløf en Scott McTominay zijn normaal basisklanten voor de Noorse oefenmeester, maar zij maken hun minuten in de ziekenboeg en niet op het veld.

Noodgedwongen moet Solskjaer een beroep doen op de jeugdafdeling van United. Met de class of 92’ - het beroemde stel dat jarenlang met Manchester de Premier League domineerde - in het achterhoofd, kan dat nog wel eens zijn vruchten afwerpen. Zeker als een van de jongelingen vergeleken wordt met Robin van Persie, die met The Red Devils in 2013 kampioen werd en in dat seizoen de topscorers titel veroverde.

Class of 92: Sir Alex Ferguson, Ryan Giggs, Nicky Butt, David Beckham, Gary Neville, Phil Neville en Paul Scholes.

„In zijn afwerking is hij heel rustig. Het gaat hem zeer natuurlijk af. In dat opzicht lijkt hij op Van Persie”, aldus de lovende woorden van Solksjaer over de pas 18-jarige spits Mason Greenwood in gesprek met Sky Sports.

Voordat Greenwood echt in een adem genoemd kan worden met de Oranje-topscorer aller tijden, moet hij eerst nog aardig wat goals inhalen. De teller van Greenwood staat dit seizoen al op vier. Van Persie maakte er in zijn carrière bij United (tussen 2012 en 2015) 58, uit 47 wedstrijden. „Het knappe aan Greenwood is dat hij op Old Trafford, voor al die toeschouwers, zich niet gek laat maken. Of hij nu in een park met vrienden speelt of in een bekerfinale. Hij blijft rustig en maakt het af.”

Greenwood scoorde dit seizoen in de Europa League (2x), de FA Cup en de League Cup. Hij wacht nog steeds op zijn eerste Premier League-treffer. „Hopelijk lukt hem dat snel”, zegt Solskjaer, die zondag in eigen huis Brighton op bezoek krijgt.