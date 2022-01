Premium Het beste van De Telegraaf

Heldenrol voor in allerijl opgetrommelde Oranje-keeper EK-held Thijs van Leeuwen: ’Wat is er eigenlijk gebeurd?’

Amsterdam - Oranje blijft, ondanks dat corona vreselijk rondwaart, een openbaring op het EK handbal en in dat beeld past het heldenverhaal van keeper Thijs van Leeuwen. Slechts dertig uur nadat hij op zijn werk bezig was met een kaakreconstructie en een nooit meer verwacht belletje kreeg, was hij de gevierde man in de Nederlandse ploeg. De Limburger werd na de gewonnen wedstrijd tegen Montenegro (34-30) zelfs uitgeroepen tot Man of the Match.