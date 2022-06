VIDEO Darttopper José de Sousa blundert met score van 180

In het duel bij de World Cup of Darts met Schotland was De Sousa er met zijn hoofd niet bij. De Portugezen hadden nog 181 punten over. Nadat de nummer zeven van The Order of Merit twee keer triple twintig had geproduceerd, gooide hij er tot verbijstering van alles en iedereen nog eentje achteraan. En dus moest zijn maatje Vítor Jerónimo een beurt later weer met 181 punten beginnen.

Portugal ging na deze belabberde start met 0-4 in legs de boot in, nadat de stand na de beide enkelspelen 1-1 was. Einde toernooi voor het duo. Bekijk hieronder de beelden van de flater.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Namens Nederland komen Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode, Michael van Gerwen is herstellende van een operatie, in actie. Het Oranje-duo veegde zaterdagmiddag Ierland van het bord. Zondag wacht Noord-Ierland bij de laatste acht.

Kwartfinales, zondag vanaf 13.00 uur

Nederland - Noord-Ierland

Wales - Duitsland

België - Oostenrijk

Engeland - Schotland