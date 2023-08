Carel Eiting en FC Volendam woensdag weer voor arbitragecommissie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Eiting en Volendam woensdag weer tegenover elkaar

12.02 uur: De arbitragecommissie van de KNVB buigt zich woensdag vanaf 20.00 uur in Zeist opnieuw over een geschil tussen Carel Eiting en zijn club FC Volendam. De middenvelder wil alsnog een transfer naar FC Twente afdwingen. Enige haast is geboden, want de transfermarkt sluit vrijdag.

De 25-jarige Eiting stond twee weken geleden ook al voor de arbitragecommissie, die toen oordeelde dat FC Volendam niet hoefde mee te werken aan een transfer naar FC Twente. In het vonnis van de zaak gaf de arbitragecommissie ook aan dat alle betrokken partijen alsnog moesten proberen tot overeenstemming te komen binnen de door de arbitragecommissie aangegeven bandbreedte.

Oud-voorzitter Juventus niet zestien, maar tien maanden geschorst

11.52 uur: De schorsing van oud-voorzitter Andrea Agnelli van Juventus is in hoger beroep verminderd van zestien naar tien maanden. Dat meldde de Italiaanse voetbalbond. Hij mag in die periode geen functie uitvoeren in het Italiaanse voetbal. Agnelli is veroordeeld in een fraudezaak van de club uit Turijn, waarbij is gerommeld met transferwaarden en uitbetalingen van salarissen aan spelers tijdens de eerste maanden van de coronacrisis.

Ook de boete die Agnelli moet betalen is verlaagd, van 60.000 naar 40.000 euro.

Juventus kreeg eind mei in het financiële schandaal een boete van 718.000 euro opgelegd en 10 punten aftrek in de competitie.