Mark van Bommel rekent met Antwerp op hectische avond in Athene

Van Bommel rekent met Antwerp op hectische avond in Athene

20:45 uur Trainer Mark van Bommel bereidt de spelers van Antwerp FC voor op een hectische avond in Athene. De Belgische kampioen verdedigt woensdag in de play-offs van de Champions League bij AEK een voorsprong van 1-0 uit de eerste wedstrijd.

Naast de fanatieke fans van AEK, zal Antwerp ook goed moeten omgaan met de weersomstandigheden. In Athene komt de temperatuur overdag ruim boven de 30 graden uit. „We moeten ons daaraan zo snel mogelijk aanpassen. Gelukkig trainen we dadelijk al in het stadion om aan de omstandigheden te wennen”, aldus Van Bommel, die denkt dat de wedstrijd wordt beslist op details. „Het komt erop aan om fouten af te straffen op dit niveau. Dat hebben wij uitstekend gedaan in de eerste ontmoeting en zij niet. Het zal dicht bij elkaar liggen.”

Antwerp komt voor het eerst sinds het seizoen 1957/1958 uit in de Champions League, dat toen nog de Europa Cup I heette. Als Antwerp wordt uitgeschakeld, is België voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 niet vertegenwoordigd in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Portugese aanvaller Beto moet Everton aan doelpunten helpen

17.19 uur: Everton heeft zich dinsdag versterkt met Beto. De 25-jarige Portugese spits komt voor naar verluidt 35 miljoen euro over van Udinese.

Beto, die in twee seizoenen in de Serie A 21 treffers in de competitie maakte, is de vijfde aanwinst voor Everton deze transferperiode. Het elftal van trainer Sean Dyche verloor de eerste drie competitiewedstrijden en wist daarin niet te scoren. De Nederlandse aanvaller Arnaut Danjuma deed in al die duels mee, twee keer als invaller en een keer als basisspeler. Oud-PSV’er Jarrad Branthwaite voetbalt ook bij Everton.

Technisch directeur Boudesteyn weg bij PEC Zwolle

15.51 uur: Technisch directeur Marcel Boudesteyn verlaat per 1 september PEC Zwolle. De 51-jarige oud-speler was bijna twee jaar in dienst bij de club, waarvan het eerste gedeelte als algemeen directeur.

Boudesteyn en toenmalig trainer Dick Schreuder hielpen PEC Zwolle afgelopen seizoen terugkeren naar de Eredivisie, nadat de ploeg een jaar eerder was gedegradeerd. Bij het sluiten van de transfermarkt vindt Boudesteyn het tijd om zijn taken over te dragen.

„Een van de belangrijkste redenen dat ik destijds ben ingestapt, was om de club verder te helpen” zei Boudesteyn. „Nu we er twee jaar later zowel financieel als technisch een stuk beter voor staan, voelt het nu als volbracht en is het aan mijn opvolger om de club op technisch gebied weer verder door te ontwikkelen.”

„Na de promotie heb ik samen met trainer Johnny Jansen en het scoutingteam gewerkt aan de bouw van een Eredivisiewaardige selectie. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we met dit team voor handhaving kunnen gaan”, aldus Boudesteyn.

Mark Coonen, de huidige manager scouting, neemt de taken van Boudesteyn over.

Eiting en Volendam woensdag weer tegenover elkaar

12.02 uur: De arbitragecommissie van de KNVB buigt zich woensdag vanaf 20.00 uur in Zeist opnieuw over een geschil tussen Carel Eiting en zijn club FC Volendam. De middenvelder wil alsnog een transfer naar FC Twente afdwingen. Enige haast is geboden, want de transfermarkt sluit vrijdag.

De 25-jarige Eiting stond twee weken geleden ook al voor de arbitragecommissie, die toen oordeelde dat FC Volendam niet hoefde mee te werken aan een transfer naar FC Twente. In het vonnis van de zaak gaf de arbitragecommissie ook aan dat alle betrokken partijen alsnog moesten proberen tot overeenstemming te komen binnen de door de arbitragecommissie aangegeven bandbreedte.

Oud-voorzitter Juventus niet zestien, maar tien maanden geschorst

11.52 uur: De schorsing van oud-voorzitter Andrea Agnelli van Juventus is in hoger beroep verminderd van zestien naar tien maanden. Dat meldde de Italiaanse voetbalbond. Hij mag in die periode geen functie uitvoeren in het Italiaanse voetbal. Agnelli is veroordeeld in een fraudezaak van de club uit Turijn, waarbij is gerommeld met transferwaarden en uitbetalingen van salarissen aan spelers tijdens de eerste maanden van de coronacrisis.

Ook de boete die Agnelli moet betalen is verlaagd, van 60.000 naar 40.000 euro.

Juventus kreeg eind mei in het financiële schandaal een boete van 718.000 euro opgelegd en 10 punten aftrek in de competitie.