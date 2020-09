Novak Djokovic is beste tennisser en brokkenpiloot tegelijk

Novak Djokovic Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Wat een knotsgek jaar voor Novak Djokovic. Hij won al zijn partijen, maar schakelde zichzelf uit in de vierde ronde van de US Open door een ondoordachte en ongelukkige actie. Dat is een blamage voor de topfavoriet, die dit jaar toch al uitblinkt in het maken van blunders en het doen van merkwaardige bekentenissen.