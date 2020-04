’We werken aan de mooiste handbalzomer van de eeuw’

„We hebben wel zorgen, maar geen problemen. Zolang wij de steun hebben van de leden, de sponsors en de regering met zijn noodhulp, blijven wij bestaan. Natuurlijk likken we onze wonden, het kost ons geld en energie, maar onze sponsors zijn betrouwbare partners en hebben aangegeven dat ze ons blijven ondersteunen zolang het maar kan”, zegt Röttger.

Het bondsbureau op Papendal is dicht, maar alle medewerkers zijn vanuit huis volop in bedrijf, zegt Röttger. „Iedereen is bij ons aan het werk om de mooiste handbalzomer van de eeuw voor te bereiden. We denken alweer na over hoe we de interlands gaan spelen na de crisis en de competitieschema’s worden alweer opgezet, waarbij we ons realiseren dat het een onzekere tijd is.”

De voormalige bondscoach van het vrouwenteam weet van het plan van de Europese handbalfederatie (EHF) om in juni een week te reserveren voor de vier resterende EK-kwalificatiewedstrijden van de vrouwen. Het NHV moest de geplande kraker tussen wereldkampioen Nederland en WK-finalist Spanje in maart in een uitverkocht Ahoy schrappen. „De EHF zal redenen hebben om de sport draaiende te houden, maar het plan staat ver af van de realiteit. Niemand weet wanneer de beperkingen worden opgeheven en als dat gebeurt, dan heeft een sporter toch echt wel zes weken nodig om conditionieel weer ergens te komen.”

Bij de Nevobo zijn de zorgen groter. „Wij gaan aan het eind van dit jaar sponsors kwijtraken. Veel van contracten liepen gelijk op met de olympische cyclus en ik reken er niet op dat al die contracten worden verlengd”, aldus programmadirecteur Michel Everaert. „Op dit moment hoef je al helemaal niet met sponsors in gesprek te gaan en in september, als de begrotingen worden opgmaakt, vrees ik dat veel bedrijven een andere koers gaan varen en de sportsponsoring zullen beëindigen.”

Onzekerheid bestaat er ook over de inkomsten uit de contributies, zegt Everaert. „Normaal is deze periode de levendigste van het jaar, met de slotfeesten en dergelijke. Dan is de binding van de leden met de club intens. Dat is nu allemaal weggevallen en wie weet wat dat voor gevolgen heeft. Misschien heeft de Nevobo volgend jaar wel 10.000 leden minder.”

De Atletiekunie hoopt nog op een mooi najaar, zegt directeur Pieke de Zwart. „Het EK in Paris is nog niet afgelast. Als dat toernooi doorgaat, willen we nog wel een paar mooie wedstrijden organiseren, ook omdat atleten zich dan nog willen kwalificeren.”

De Zwart spreekt van een lastige tijd. „Maar we hebben goed contact met onze sponsors en de boodschap is: we zijn er voor elkaar in goede tijden, maar ook in slechte tijden. Ik maak we wel zorgen voor de langere termijn, want ook veel van onze contracten lopen mee in de olympische cyclus en zullen dit jaar opnieuw bekeken worden. Het is legitiem als een bedrijf dat hard is getroffen door de coronacrisis eerst aan zichzelf denkt. Sponsoren doe je erbij.”