Inge de Bruijn kritisch op Femke Heemskerk: ’Ongelooflijk zuur voor Van Roon’

Inge de Bruijn Ⓒ René Bouwman

De Nederlandse zwemploeg stapt met twee olympisch zilveren medailles in het vliegtuig terug naar Amsterdam. Columniste en viervoudig olympisch kampioene Inge de Bruijn houdt gemengde gevoelens over aan de prestaties van Oranje op de Zomerspelen van Tokio. Enerzijds is er de grote bewondering voor schoolslagspecialist Arno Kamminga (25), anderzijds de verbazing over Ranomi Kromowidjojo (30) en Femke Heemskerk (33).