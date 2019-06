Copa América: Vertraagde bus deert Chili niet

Na negentig minuten spelen in São Paulo stond er nog altijd 0-0 op het scorebord. Chili zag wel twee doelpunten afgekeurd worden na ingrijpen door de VAR. In de penaltyreeks schoot Alexis Sanchez de winnende treffer binnen, nadat William Tesillo de laatste poging voor Colombia had gemist. Tesillo schoot met links naast.

Chili heeft de afgelopen jaren een aardige staat van dienst opgebouwd als het gaat om het nemen van strafschoppen. Tijdens de afgelopen finales versloeg het Argentinië via penalty's. Beide keren was de uitslag ook 0-0.

Bus vertraagd

De aftrap werd twintig minuten uitgesteld omdat de Chileense bus vaststond in het verkeer.

Chili treft woensdag tijdens de halve finale in Porto Alegre de winnaar van het duel tussen Peru en Uruguay. Die wedstrijd wordt zaterdag (21.00 Nederlandse tijd) gespeeld. De andere halve finale gaat tussen Brazilië en Argentinië.