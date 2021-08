Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik wil naar het WK’ Tyrell Malacia heeft doel duidelijk voor ogen

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Tyrell Malacia kortte zijn zomervakantie in om weer eerder aan de slag te gaan. „En daar pluk ik nu de vruchten van.” Ⓒ HH/ANP

ROTTERDAM - Tyrell Malacia (21) begint donderdagavond tegen FC Luzern aan zijn vierde Europese wedstrijd van deze zomer. Met een in Zwitserland verkregen 3-0 voorsprong lijkt de laatste kwalificatieronde al zeker. Voor de linksback moeten er nog veel duels in Europa bijkomen, want Malacia wil met bondscoach Louis van Gaal naar het WK in Qatar.