KNVB vindt nieuwe data voor drie afgelaste Eredivisieduels

De wedstrijd tussen FC Groningen en Feyenoord werd zondag vanwege het winterse weer afgelast, net als de duels Willem II - ADO Den Haag, VVV-Venlo - Sparta Rotterdam en Ajax - FC Utrecht.

Willem II tegen ADO Den Haag is ook verplaatst naar 24 februari, aanvang 16.30. VVV en Sparta spelen nu op 9 maart tegen elkaar.

De KNVB heeft nog geen nieuwe datum gevonden voor het duel tussen Ajax en FC Utrecht. Dat komt omdat de club uit Amsterdam ook nog actief is in de Europa League en KNVB-beker. Als Ajax ver komt in beide toernooien, dan speelt het pas in de derde week van april tegen FC Utrecht.

De nationale voetbalbond heeft ook drie afgelaste duels in de Keuken Kampioen Divisie opnieuw op de agenda gezet. De wedstrijden Helmond Sport - Almere City en Telstar - NAC Breda worden komende dinsdag afwerkt. Jong Ajax tegen SC Cambuur is verplaatst naar komende vrijdag.