Herbeleef: Ajax verslaat Feyenoord in ontsierde halve finale bekertoernooi

Door onze Telesportredactie

ROTTERDAM - Ajax heeft de finale van het toernooi om de KNVB-beker bereikt. De club uit de hoofdstad was in de halve eindstrijd in De Kuip te sterk voor Feyenoord (1-2). PSV is op 30 april de tegenstander in de finale.