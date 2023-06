Luiten uit de top tien bij Britse Masters

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Luiten zakt naar dertiende plek op Britse Masters

21.13 uur: Joost Luiten heeft tijdens de tweede dag van de Britse Masters een paar plaatsen moeten inleveren. De 37-jarige Bleiswijker zakte na een ronde van 72 slagen naar de dertiende plek.

Luiten was de eerste dag geëindigd op plaats 8 na een ronde van 69 slagen. Hij staat drie slagen achter de leiders Justin Rose uit Engeland en Antoine Rozner uit Frankrijk. Darius van Driel haalde eveneens de cut. De 34-jarige golfer uit Leidschendam staat op de 32e plaats. Wil Besseling (37) meldde zich af met rugklachten.

Pieterse ziet eerste plek aan zich voorbijgaan in Italië

21.10 uur: Mountainbikester Puck Pieterse heeft bij de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Val di Sole in de shortrace genoegen moeten nemen met de tweede plek. Ze moest op de meet net haar meerdere erkennen in de Oostenrijkse Laura Stigger. De Française Pauline Ferrand-Prévot werd derde.

De 21-jarige Pieterse leek in de zevende en laatste ronde op de zege af te sprinten, maar in de laatste meters ging Stigger haar toch nog voorbij.

Finale Nations Cup voor Nederlandse springruiters

20.40 uur: De Nederlandse springruiters hebben de finale van de Nations Cup series bereikt. Het team van bondscoach Vincent Voorn bleef in de halve finale in het Oostenrijkse Ebreichsdorf in een spannende strijd Oekraïne met 1 strafpunt voor.

"Het was supersport en spannend tot het einde", keek Voorn terug. "We waren naar Ebreichsdorf gekomen om te winnen. Dan is het mooi dat het lukt." Voor Nederland kwamen Henk Frederiks, Vincent Dings, Mark Martens en Eric ten Cate in actie.

Nederland stond na de eerste manche op de tweede plaats achter Italië. De Italianen zakten in de tweede omloop echter ver weg. Na nummer 2 Oekraïne eindigde Zwitserland op de derde plaats, voor Oostenrijk en Slowakije. De tien deelnemende landen in de tweede halve finale streden om vijf finaleplaatsen.

De finale van de Europese landencompetitie staat medio september in Warschau op het programma.

Cardiff moet alsnog elf miljoen euro betalen voor overleden Sala

20.00 uur: Wereldvoetbalbond FIFA heeft Cardiff City uit Wales verplicht tot het betalen van de resterende elf miljoen euro aan Nantes voor de in 2019 overleden Emiliano Sala. Dat meldden advocaten van de Franse club vrijdag. De eerste zes miljoen euro werd in januari overgemaakt na een uitspraak van het sporttribunaal CAS.

Sala, een Argentijn met tevens een Italiaans paspoort, overleed op 21 januari 2019 op weg naar Wales door een vliegtuigongeluk. Twee dagen eerder hadden Nantes en Cardiff zijn transfer beklonken. De beide clubs kwamen zelf niet uit de financiële afhandeling na het drama, waarna de FIFA werd ingeschakeld.

Het laatste woord in de zaak lijkt echter nog niet gesproken. Cardiff heeft nog een mogelijkheid om naar het CAS te stappen. De club uit Wales stelt bovendien dat Nantes medeverantwoordelijk is voor de dood van Sala en eist op zijn beurt een schadevergoeding van ongeveer honderd miljoen.

Petitie tegen homofobe en andere discriminerende spreekkoren

19.59 uur: Regionale COC-verenigingen, COC Nederland en de supportersclubs Roze Kameraden en Roze Règâhs zijn een petitie gestart om homofobe en andere discriminerende spreekkoren in de voetbalstadions te stoppen. Volgens de instanties verzuimt de KNVB actie te ondernemen. Roze Kameraden en Roze Règâhs zijn de lhbti-supportersgroepen van Feyenoord en ADO Den Haag.

„Door niet op te treden tegen spreekkoren, wek je als club de indruk dat discriminatie ’normaal’ is. Dat is het niet”, stellen de initiatiefnemers. „Je moet consequent optreden en bij dit soort spreekkoren de wedstrijd stilleggen.”

Afgelopen seizoen waren er volgens de instellingen homofobe spreekkoren bij onder meer Spakenburg - PSV, FC Utrecht - PSV en FC Groningen - FC Twente. „Voor zover bekend, is er nog nóóit een wedstrijd stilgelegd of gestaakt bij homofobe spreekkoren, terwijl de KNVB, de overheid en de clubs dat al lang beloven. De KNVB liet op 27 juni weten dat er ook voor het nieuwe voetbalseizoen nog géén afspraken zijn tegen homofobe spreekkoren.”

De Eredivisie begint op vrijdag 11 augustus.

Rus speelt komende week ITF-toernooi in Den Haag

Arantxa Rus Ⓒ ANP/HH

17.12 uur: Arantxa Rus maakt komende week haar opwachting op een ITF-toernooi in Den Haag. De nummer 85 van de wereld wist zich eerder deze week niet te kwalificeren voor Wimbledon, waarvan het hoofdtoernooi tegelijkertijd plaatsvindt.

„Dit is de vijfde editie van ons toernooi, een jubileum dus. Hoe mooi is het dan dat we voor het eerst een speelster uit de top-100 mogen verwelkomen”, aldus toernooidirecteur Mark-Paul Burgersdijk. „En Arantxa komt ook nog eens uit de regio. Zij is echt een publiekstrekker en daarnaast ook een inspiratiebron voor de vele lokale talenten die aan het toernooi meedoen. Zo vaak speelt ze trouwens niet in Nederland. Eerder liet ze al de Billie Jean King Cup schieten en ook in Rosmalen deed ze niet mee.”

De 32 jaar oude Rus sloeg eerder deze maand het grastoernooi van Rosmalen over, omdat ze de voorkeur gaf aan deelname aan een graveltoernooi in Spanje. Ze deed wel mee aan de kwalificaties van Wimbledon en daarin verloor ze in de tweede ronde.

Caljouw strandt op EK in kwartfinales

17.03 uur: Badmintonner Mark Caljouw is bij de Europese Spelen in het Poolse Tarnow, tevens de EK, gestrand in de kwartfinales. De 28-jarige Zuid-Hollander verloor in drie games van Christo Popov uit Frankrijk 21-6 9-21 25-23.

Caljouw had in de eerste game geen schijn van kans tegen de Fransman, die met de 31e plaats 21 plekken hoger op de wereldranglijst staat dan de Nederlander. In de tweede game had Caljouw het initiatief en ook in de derde game had hij een voorsprong. Op 20-19 kon de Nederlander een matchpoint niet benutten. De Fransman was daarna op zijn vierde matchpoint wel succesvol.

Robin Tabeling en Selena Piek plaatsten zich wel voor de halve finales in het gemengd dubbelspel. Het duo won eenvoudig van Joshua Magee en Moya Ryan: 21-8 21-6. Debora Jille en Cheryl Seinen komen later vrijdag nog uit in de halve finale van het vrouwendubbel.

Haase naar finale dubbelspel op Mallorca

Robin Haase Ⓒ ANP/HH

16.01 uur: Robin Haase is er met zijn dubbelpartner Philipp Oswald uit Oostenrijk in geslaagd de finale te bereiken van het grastoernooi van Mallorca. Het duo versloeg in de halve finale de Amerikanen Nathaniel Lammons en Jackson Withrow in twee sets: 7-5, 6-4.

In de finale op het Spaanse eiland nemen Haase en Oswald het op tegen de Indiër Yuki Bhambri en de Zuid-Afrikaan Lloyd Harris. Dat duo versloeg de als eerste geplaatste Santiago Gonzalez uit Mexico en Edouard Roger-Vasselin uit Frankrijk.

Vrouwen Ajax in Champions League tegen FC Dinamo of Agarista CSF

15.41 uur: De vrouwen van Ajax zijn vrijdag vrijgeloot voor de halve finale van de eerste voorronde van de Champions League. De Nederlandse kampioen treft in de eindstrijd FC Dinamo BSUPC uit Wit-Rusland of Agarista CSF Anenii Noi uit Moldavië. Die twee clubs nemen het eerst tegen elkaar op in de halve eindstrijd.

Ajax speelt de finale van de voorronde op 9 september. De speellocatie is nog niet bekend. FC Twente moet wel in de halve finale spelen. Sturm Graz uit Oostenrijk is de opponent. In een eventuele finale is Levante uit Spanje of Stjarnan uit IJsland de tegenstander.

Volleybalsters in Nations League ook te sterk voor Japan

Celeste Plak Ⓒ Orange Pictures

15.36 uur: De Nederlandse vrouwen hebben de stijgende lijn in de Nations League doorgetrokken. Het team van bondscoach Felix Koslowski versloeg Japan in Bangkok met 3-1: 25-22 25-17 21-25 25-20. Celeste Plak maakte de meeste punten voor Nederland, 24. Daarna volgden aanvoerster Nika Daalderop met 16 punten en Nova Marring met 12 punten.

Voor Oranje betekende het, na overwinningen op Bulgarije, Thailand en Kroatië, de vierde zege op rij en de vijfde in totaal. Nederland staat nu op de negende plaats. Canada, dat de elfde plek inneemt, is zaterdag de volgende opponent.

Mountainbiker Nordemann zet punt achter carrière

David Nordemann Ⓒ ANP/HH

13.51 uur: David Nordemann heeft per direct zijn wielercarrière beëindigd. De Nederlands kampioen reed afgelopen zondag bij de Europese Spelen in Krakau zijn laatste race, meldde hij aan het KMC Mountainbike Racing Team van Bart Brentjens.

„Na lang nadenken heb ik besloten mijn actieve carrière te beëindigen”, zegt de 26-jarige mountainbiker. „Er waren veel momenten dat ik er dichtbij was te stoppen, maar ik ben steeds doorgegaan omdat ik niet op een dieptepunt wilde eindigen. In de afgelopen weken ben ik tot de conclusie gekomen dat ik een nieuw hoofdstuk in mijn leven wil beginnen. Ik heb niet meer de motivatie om te strijden in wedstrijden.”

Brentjens zegt te zijn overvallen door het besluit van Nordemann. „We vinden het heel jammer dan David zo plotseling stopt. Hij is een sterke rijder die de potentie had om mee te kunnen doen op de Olympische Spelen van Parijs volgend jaar. We hebben mooie momenten samen gekend, zoals de bronzen medaille in de klasse onder 23 jaar bij de WK in Lenzerheide in 2018. Vorig jaar werd David Nederlands kampioen. Dat was een heel emotioneel moment, na een periode van pech. Hij had in het verleden meerdere zware valpartijen en de revalidatie was niet altijd gemakkelijk.”

Nieuwpoort twee jaar langer bij Excelsior

13.30 uur: Sven Nieuwpoort blijft bij Excelsior spelen. De 30-jarige verdediger verlengde zijn contract vrijdag met twee seizoenen.

Nieuwpoort speelt sinds 2021 bij de Rotterdammers, die zich vorig seizoen in de Eredivisie wisten te handhaven. In die periode kwam hij tot meer dan zestig duels. „Voor mij was dit geen lastige keuze”, aldus Nieuwpoort „De club is ambitieus en professioneel, maar ook realistisch.”

Kampioen Bayern München begint seizoen bij Werder Bremen

12.40 uur: Bayern München begint het nieuwe seizoen in Duitsland met een uitwedstrijd. De regerend kampioen, waar onder anderen de Nederlanders Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch spelen, gaat vrijdag 18 augustus bij Werder Bremen op bezoek. Borussia Dortmund, dat de titel op de laatste speeldag aan Bayern verspeelde, speelt op 19 of 20 augustus tegen 1. FC Köln.

Bayern en Borussia staan begin november in Dortmund voor het eerst tegenover elkaar. De tweede ontmoeting is in maart. De laatste speeldag in de Bundesliga is op 18 mei. Duitsland organiseert in juni het Europees kampioenschap.

Polen arresteert van spionage verdachte Russische hockeyer

11.24 uur: In Polen is een Russische hockeyer gearresteerd. De sporter wordt verdacht van spionage voor Moskou, meldt de Poolse regering vrijdag.

De gearresteerde man is een hockeyer die uitkomt op het hoogste niveau, staat in een verklaring. De Russische staatsburger, die sinds 2021 in Polen woont, wordt voor drie maanden in hechtenis genomen.

Spil Belgische matchfixingzaak in tennis krijgt vijf jaar cel

10.18 uur: De spilfiguur van de Armeens-Belgische bende die verdacht werd van grootschalige matchfixing in het tennis, is in België veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Ook heeft de rechtbank van Oudenaarde hem een boete van 8000 euro opgelegd. De tennissers en de meeste andere verdachten kregen geen verdere straf omdat de redelijke termijn in de zaak overschreden is.

De zaak kwam in 2018 aan het rollen, toen de onderzoeksrechter in Oudenaarde vijf verdachten liet aanhouden op verdenking van corruptie, witwassen, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie. Onder hen de nu 32-jarige Armeniër Grigor S., die vanuit Sint-Gillis een internationaal netwerk zou hebben aangestuurd dat grote gokwinsten opstreek door minstens 375 tennispartijen te vervalsen.

Het onderzoek bracht volgens het federaal parket aan het licht dat de Armeens-Belgische bende tussen 2014 en 2018 professionele tennissers zou hebben omgekocht om wedstrijduitslagen te regelen en met voorkennis te gokken. De verdachten kregen instructies om cash in te zetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden. Ze richtten zich daarbij op wedstrijden van kleinere toernooien waar meestal geen cameraopnames zijn.

Australische middenvelder Mooy beëindigt loopbaan

10.00 uur: De Australiër Aaron Mooy stopt met voetballen. De 57-voudig international maakte dat vrijdag bekend. Middenvelder Mooy debuteerde in 2012 voor Australië en deed mee aan twee wereldkampioenschappen.

„Dit is een enorm moeilijke beslissing geweest, maar ik vind dat de tijd rijp is om de volgende generatie de kans te geven”, aldus de 32-jarige Mooy, die tot vorig seizoen bij Celtic speelde en eerder uitkwam voor Huddersfield Town, Brighton & Hove Albion en Manchester City.

Bijrol in VS voor zevenvoudig olympisch zwemkampioen Dressel

07.45 uur: Zevenvoudig olympisch zwemkampioen Caeleb Dressel zoekt bij zijn rentree naar zijn vorm. De 26-jarige Amerikaan kwam bij Amerikaanse kampioenschappen in Indianapolis niet verder dan de vijfde plaats op de 100 meter vlinderslag.

Eerder deze week eindigde Dressel in de voorronden van de 100 meter vrije slag als 29e en als derde op de 50 meter vrije slag. Die prestaties zijn vooralsnog niet voldoende voor deelname aan de wereldkampioenschappen van komende maand in Fukuoka in Japan. Dressel krijgt op de 50 meter vrije slag nog wel een kans.

„Het enige dat we kunnen doen is Dressel steunen”, aldus coach Anthony Nesty.

Dressel won twee jaar geleden bij de Olympische Spelen van Tokio vijf gouden medailles. Vijf jaar eerder was hij bij de Spelen van Rio al succesvol op twee nummers.