Spil Belgische matchfixingzaak in tennis krijgt vijf jaar cel

10.18 uur: De spilfiguur van de Armeens-Belgische bende die verdacht werd van grootschalige matchfixing in het tennis, is in België veroordeeld tot vijf jaar celstraf. Ook heeft de rechtbank van Oudenaarde hem een boete van 8000 euro opgelegd. De tennissers en de meeste andere verdachten kregen geen verdere straf omdat de redelijke termijn in de zaak overschreden is.

De zaak kwam in 2018 aan het rollen, toen de onderzoeksrechter in Oudenaarde vijf verdachten liet aanhouden op verdenking van corruptie, witwassen, valsheid in geschrifte en lidmaatschap van een criminele organisatie. Onder hen de nu 32-jarige Armeniër Grigor S., die vanuit Sint-Gillis een internationaal netwerk zou hebben aangestuurd dat grote gokwinsten opstreek door minstens 375 tennispartijen te vervalsen.

Het onderzoek bracht volgens het federaal parket aan het licht dat de Armeens-Belgische bende tussen 2014 en 2018 professionele tennissers zou hebben omgekocht om wedstrijduitslagen te regelen en met voorkennis te gokken. De verdachten kregen instructies om cash in te zetten in wedkantoren op buitenlandse sportwedstrijden. Ze richtten zich daarbij op wedstrijden van kleinere toernooien waar meestal geen cameraopnames zijn.

Australische middenvelder Mooy beëindigt loopbaan

10.00 uur: De Australiër Aaron Mooy stopt met voetballen. De 57-voudig international maakte dat vrijdag bekend. Middenvelder Mooy debuteerde in 2012 voor Australië en deed mee aan twee wereldkampioenschappen.

„Dit is een enorm moeilijke beslissing geweest, maar ik vind dat de tijd rijp is om de volgende generatie de kans te geven”, aldus de 32-jarige Mooy, die tot vorig seizoen bij Celtic speelde en eerder uitkwam voor Huddersfield Town, Brighton & Hove Albion en Manchester City.

Bijrol in VS voor zevenvoudig olympisch zwemkampioen Dressel

07.45 uur: Zevenvoudig olympisch zwemkampioen Caeleb Dressel zoekt bij zijn rentree naar zijn vorm. De 26-jarige Amerikaan kwam bij Amerikaanse kampioenschappen in Indianapolis niet verder dan de vijfde plaats op de 100 meter vlinderslag.

Eerder deze week eindigde Dressel in de voorronden van de 100 meter vrije slag als 29e en als derde op de 50 meter vrije slag. Die prestaties zijn vooralsnog niet voldoende voor deelname aan de wereldkampioenschappen van komende maand in Fukuoka in Japan. Dressel krijgt op de 50 meter vrije slag nog wel een kans.

„Het enige dat we kunnen doen is Dressel steunen”, aldus coach Anthony Nesty.

Dressel won twee jaar geleden bij de Olympische Spelen van Tokio vijf gouden medailles. Vijf jaar eerder was hij bij de Spelen van Rio al succesvol op twee nummers.