Video: Jong Ajax-aanvaller Brobbey zorgt voor misser van het jaar

Jong Ajax speelt maandagavond op De Toekomst tegen het NAC van Peter Hyballa. In de 22e minuut kreeg Brobbey de bal na een fraaie uitgespeelde aanval op een presenteerblaadje van ploeggenoot Jurgen Ekkelenkamp. De bal passeerde door de pass ook al de doelman van NAC, waardoor de jonge aanvaller vanaf een meter afstand een open doel voor zich had. Brobbey schoot het leder echter over het doel, in plaats van erin.

Brobbey revancheerde zich even later wel, door de 2-0 aan te tekenen. De 1-0 was eerder al door danilo gemaakt. Finn Stokkers scoorde vlak voor rust de 2-1.